İntihara kalkışan kişiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurtardı

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makam aracı ile köprüden geçerken inttihar girişiminde bulunan kişiyi yanına çağırdı
Erdoğan'ın yanına giden kişi yaklaşık 1,5 saattir süren intihar girişimini sonlandırdı.
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna etti.
Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Beşiktaş'taki Mayebn köşküne doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ilerlerken Boğaziçi köprüsü üzerinde durdu. Erdoğan'ın korumaları, korkuluklarda intihar girişiminde bulunan kişinin yanına gitti. Bu sırada makam aracının camı açan Erdoğan, köprü korkuluklarındaki kişiyi yanına çağırdı. İntihar girişiminden vazgeçen kişi, Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, elini öpen kişiyle bir süre konuştu.
Kaynak : Haber7