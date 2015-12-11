Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İnternetsiz ortamda Facebook kullanma devri geliyor - İnternetsiz Facebook nasıl kullanılır?

Facebook yapacağı yenilikle artık internetin olmadığı ortamlarda haberleri okuyabilecek, beğenecek ve yorum yapabileceksiniz, İnternetsiz Facebook nasıl kullanılır? detayları haberimizde

İnternetsiz ortamda Facebook kullanma devri geliyor - İnternetsiz Facebook nasıl kullanılır?
 Facebook yapacağı yenilikle artık internetin olmadığı ortamlarda haberleri okuyabilecek, beğenecek ve yorum yapabileceksiniz, İnternetsiz Facebook nasıl kullanılır? detayları haberimizde
Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin hesabının olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook, artık internetsiz ortamlarda veya internetin zayıf olduğu metro, tünel gibi yerlerde de kullanıcılarının habersiz kalmayacaklarını ve paylaşımlara yorum yazabileceklerini duyurdu.

Facebook, şirketle ilgili yeni gelişmeleri paylaştığı haber odası sitesinden konuyla ilgili bir duyuru yayınladı. Sosyal paylaşım sitesi duyurusunda, "haber takviyesi" adı verilen yeni uygulamayı tanıttı.

Duyuruda, "Amacımız, insanların kendileri için en değerli hikayelerle bağ kurmalarına yardımcı olmaktır. Artık Facebook kullanıcıları, internetsiz ortamlarda veya internetin zayıf olduğu metro, tünel gibi yerlerde de habersiz kalmayacaklar" ifadesi kullanıldı. Şirket, kullanıcılarının internet olmayan veya zayıf olduğu ortamlarda bile paylaşımlara yorum yazabileceklerini ve bu yorumların daha sonra internet bağlantısı kurulduğunda arkadaşları tarafından görülebileceğini açıkladı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.