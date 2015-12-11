İnternetsiz ortamda Facebook kullanma devri geliyor - İnternetsiz Facebook nasıl kullanılır?

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin hesabının olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook, artık internetsiz ortamlarda veya internetin zayıf olduğu metro, tünel gibi yerlerde de kullanıcılarının habersiz kalmayacaklarını ve paylaşımlara yorum yazabileceklerini duyurdu.

Facebook, şirketle ilgili yeni gelişmeleri paylaştığı haber odası sitesinden konuyla ilgili bir duyuru yayınladı. Sosyal paylaşım sitesi duyurusunda, "haber takviyesi" adı verilen yeni uygulamayı tanıttı.