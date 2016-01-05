Instagram'ın yeni fenomeni Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel oldu

Güneşin Kızları ile büyük çıkış yakalayan Hande Erçel'in kardeşi güzelliği ile görenleri hayrete düşürdü.
Genç oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Instagram fenomeni çıktı. Son dönemlerin en çok beğenilen isimlerinden olan Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in Instagram'da yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.
TAKİPÇİ SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
Hande Erçel, verdiği röportajda ablasıyla zıt karakterlerde olduğunu söylese de Gamze Erçel'in sosyal medyada takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor.
24 yaşındaki Gamze Erçel, daha önce Çılgın Dershane Üniversite, Hayat Ağacı gibi dizilerde oynamış.
Abla-kardeş birbirine hiç benzemezken, Gamze Erçel ile oyuncu Öykü Çelikarasındaki benzerlik dikkat çekti.