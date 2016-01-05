Instagram'ın yeni fenomeni Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel oldu

Güneşin Kızları dizisinde hayranları tarafından bir anda çok sevilen güzel oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in Instagram büyük bir hayran kitlesi olduğu öğrenildi

05 Ocak 2016 Salı 12:51