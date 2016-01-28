İnstagram neden açılmıyor? - İnstagram çöktü mü? - İnstagram şifreleri açlındı mı?

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Dünyaca ünlü sosyal medya programı instagram Türkiye saati ile 22.33 civarında çöktü. Çoğu kişi instagrama giremezken bazı kesim ise hala girebiliyor.



Daha öncede olan Facebook ve sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram dünya genelinde çöktümüştü. Kullanıcılar web üzerinden veya mobil platformlardan bu iki siteye bir saati aşkın bir süre erişim sağlayamamıştı.



İnstagram'dan açıklama gelmişti;