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İnstagram neden açılmıyor? - İnstagram çöktü mü? - İnstagram şifreleri açlındı mı?

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İnstagram neden açılmıyor? - İnstagram çöktü mü? - İnstagram şifreleri açlındı mı?

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Dünyaca ünlü sosyal medya programı instagram Türkiye saati ile 22.33 civarında çöktü. Çoğu kişi instagrama giremezken bazı kesim ise hala girebiliyor.



Daha öncede olan  Facebook ve sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram  dünya genelinde çöktümüştü. Kullanıcılar web üzerinden veya mobil platformlardan bu iki siteye bir saati aşkın bir süre erişim sağlayamamıştı.


İnstagram'dan açıklama gelmişti;


Erişim sorunun devam ettiği dakikalarda Instagram'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada sorun doğrulanırken, servis kesintisi üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

2 Aralık İnstagram çöktü mü?



Sebebi hala belirlenemeyen hatanın bir an önce çözülmesi bekleniyor.

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