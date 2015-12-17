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İnadına Aşk oyuncusu Cem Belevi hayatı hakkında samimi bilgiler verdi

İnadına Aşk dizisi oyuncularından Cem Belevi hayatı hakkında birbirinden samimi açıklamalarda bulundu, yakışıklı oyuncu 'Oldukça Çapkın Bir Adamım' dedi

İnadına Aşk oyuncusu Cem Belevi hayatı hakkında samimi bilgiler verdi
 İnadına Aşk dizisi oyuncularından Cem Belevi hayatı hakkında birbirinden samimi açıklamalarda bulundu,  yakışıklı oyuncu 'Oldukça Çapkın Bir Adamım' dedi

 Büyük ilgi gören yayında hakkındaki soruları cevaplayan ve hayatında kimsemin olmadığını belirten Cem Belevi “Uzun zamandır hayatım da kimse yok. Bana soruyorlar ‘Çapkın bir adam mısın? diye. Bana göre çapkınlık zengin olmak bir gibi bir durum. Araban, evin, yatın, uçakların vardır ama çok fazla dile getirmezsin. Hangi zengin çıkıp ben zenginim diye konuşur. Benimki de böyle bir durum. Sanırım çapkın bir adamım” dedi.  

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Inadına AşkCem Belevi
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