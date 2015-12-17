İnadına Aşk oyuncusu Cem Belevi hayatı hakkında samimi bilgiler verdi

Büyük ilgi gören yayında hakkındaki soruları cevaplayan ve hayatında kimsemin olmadığını belirten Cem Belevi “Uzun zamandır hayatım da kimse yok. Bana soruyorlar ‘Çapkın bir adam mısın? diye. Bana göre çapkınlık zengin olmak bir gibi bir durum. Araban, evin, yatın, uçakların vardır ama çok fazla dile getirmezsin. Hangi zengin çıkıp ben zenginim diye konuşur. Benimki de böyle bir durum. Sanırım çapkın bir adamım” dedi.