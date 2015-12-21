İnadına Aşk Dizisi Oyuncuları Kimler - İnadına Aşk Dizisi Oyuncuları ve İsimleri

Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı İnadına Aşk dizisi FOX TV ekranlarında izlieyicinin ilgisini her geçen gün daha çok çekiyor, oyuncuları hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz haberimizde tüm merak ettiklerinizi bulabileceksiniz, Yalın Aras - Can Yaman Kimdir? Defne Barutçu - Açelya Topaloğlu Kimdir? Yeşim Aras-Nilay Duru Kimdir? Çınar Barutçu-Eren Vurdem Kimdir? Ezgi Aksoy-Cevahir Turan Kimdir? Deniz Aras-Cem Belevi Kimdir? Leyla Aksoy-Yeşim Dalgıçer Kimdir? Leyla Aksoy-Yeşim Dalgıçer Kimdir? İdris Doruk Barutçu-Tibet Tursun kimdir? Pembe Barutçu-Bilge Şen Kimdir? Süreyya Aras-Selim Gürata Kimdir ?

Fox Tv ekranlarında bu yaz başlayan dizilerden İnadına Aşk dizisisinde başrollerinden Açelya Topaloğlu Defne karakterini canlandırıyor.

Fox Tv'nin renkli dizilerinden biri olan İnadına Aşk dizisi ekran başındakileri güldürmeye ve eğlendirmeye devam ediyor. Son zamanlarda bu tarz romantik-komedi tarzında ki diziler büyük ilgi görüyor .

Yapımcı Firma:Sinegraf

Yapımcı :Osman Sınav Yönetmen:Osman Sınav- Yusuf Ömer Sınav Senaryo:A.Ferda Eryılmaz- Nehir Erdem Görüntü Yönetmeni:Yusuf Akkuş Sinegraf

Erkekler inatçı, kadınlar inatçı,aşk hepsinden inatçı...

İnadına Aşk; içinde aşk, sevgi, nefret ve oyun dolu bir romantik komedi dizisi. Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan

nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu

’ın yanında işe girmesiyle başlar.

Zengin ve gece hayatı fazlasıyla olan bir iş adamı

ile kendi halinde normal bir yaşantısı olan

'nun aralarında geçen bu romantik-komedi tarzında ki aşk hikayeleri ekranlara yansıtılıyor. Aslında anlaşamayan ama birbirlerine aşık olma yolunda yaşanan komik ve romantik hikayeler ile dolu bir dizi.

İstanbullu asil bir ailenin torunu olan

, Arass Teknoloji’nin dahi patronudur. Modern bir aileden geldiğine bakmayın,

aslında tam bir dağ adamıdır. Kod yazmak dışındaki en büyük zevki dağda, ormanda dolaşmak ve avlanmaktır. Birlikte çalıştığı kuzeni Deniz Aras’ın aksine, sosyallikten nasibini almamıştır. Tatlı dil denen şeyden haberi yoktur. Hayatta en sevdiği insan olan kızkardeşi Yeşim'le bile iletişimi, kızın elbiselerine homurdanmaktan ibarettir. Yalın'ın kadınlarla olan mesaisi, arada tek gecelik ilişkilerden ibarettir. Kadınların erkekler kadar başarılı ya da zeki olabileceğine pek ihtimal vermez. Aşka inanmaz, romantizmin yakınından geçmez. Ancak Arass Teknoloji'ye bir bomba gibi düşen

, Yalın'ın ilk defa bir kadın hakkında kafa yormasına yol açar. Gerçi düşündükleri hiç de iyi şeyler değildir, bu nefes almadan saatlerce konuşabilen minik cadı

'ın fena halde tepesini attırmaktadır. Fakat herkesin bildiği gibi büyük aşklar nefretle başlar ve

da gıcık olduğu bu kızı kuzeni Deniz'den kıskandığını farkettiği zaman iş işten geçmiş olacaktır

çok zeki, çok inatçı ve çok geveze bir laz kızıdır. Her durumda haklıdır ve çenesiyle insanları bezdirip istediğini elde etmek konusunda bir dünya markasıdır. Bu konuda o kadar yeteneklidir ki, kainatın en maço ailesi olan Barutçuları ikna edip İstanbul'da okumayı, bölümünü birincilikle bitirerek bilgisayar mühendisi olmayı ve hayallerinin şirketi

'de işe kabul edilmeyi başarmıştır. Bu büyük başarı hikayesinden sonra artık sıra aşktadır ve

birbirinden maço üç abiyle büyüdüğü için haklı olarak aşık olacağı erkeğin son derece açık görüşlü ve romantik bir adam olmasını beklemektedir. Ancak Arass Teknoloji'nin güçlü patronu Yalın Aras'la karşılaşmak, Defne'nin hayatında ilk defa çaresiz kalmasına yol açar. Çünkü bu plaza görünüşlü modifiye kalas,

nin hayatında gördüğü en anlayışsız, en kütük, en yola gelmez adamdır! Ama

'nin lügatında başarısızlık diye bir sözcük yoktur ve bu laz kızı söz konusu teknokütükten anlayışlı, romantik, modern ve körkütük aşık bir koca yontmadan durmayacaktır.

Yeşim Aras-Nilay Duru Kimdir?

Yeşim, Yalın'ın nazlı kardeşi, Aras ailesinin sevimli entrikacı prensesidir. Arass Teknoloji'de satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışan ve ailenin sosyal medya yüzü olan Yeşim, tüm şirinliği ve numaracılığı ile dedesi Süreyya bey’in gözde torunudur. Kuzeni Deniz'le de arası çok iyidir ve yeri geldiğinde onu entrikalarına ortak olmaya zorlamaktan geri durmaz. Defne'yi görür görmez seven ve en yakın akadaşı ilan eden Yeşim'in hayatta tek tahammül edemediği şey, öküz modeli erkeklerdir. Ama Defne'nin abisi Çınar'la ilk karşılaştığı an, bir öküze deli gibi aşık olduğunu anlar. Aslında ağabeyi Yalın'dan dolayı böyle erkeklerle başetmek için geliştirdiği bir çok taktik vardır ama işin içine böyle büyük bir aşk ve tutku girince Yeşim'in tüm bildikleri boşa gider. Bu entrikacı prenses, maçoların şahını yola getirmek için bu sefer büyük oynamak zorundadır

Çınar Barutçu-Eren Vurdem Kimdir?

Karadenizli bir ailenin ortanca oğlu olan Çınar, bir gemi mühendisidir ve ailesinin Trabzon'da sahip olduğu tersanenin İstanbul ofisini yönetmektedir. İşi dışındaki hayatını küçük kızkardeşi Defne'ye bekçilik etmeye adamıştır ve bu konuda maçoluğun en şahaser örneklerini başarıyla sergilemeyi sürdürmektedir. Bir anda parlayan öfkesiyle, hayatını zehir ettiği kardeşinin üzülmesine dayanamayan kocaman yüreğiyle, cin gibi zekasıyla tam bir laz uşağı olan Çınar'ın hayatta en önem verdiği şey ailesi ve muhafazakar değerleridir. Ancak kardeşine asıldığını düşündüğünü Yalın'ı dövmek için Arass Teknoloji'ye gittiği gün Yeşim Aras'la karşılaşınca, dünyası alt üst olur. Bu ikoncan prensese ilk görüşte tutulmuştur ve bugünden sonra Çınar'ın inandığı her şey büyük bir tehlike altındadır

Ezgi Aksoy-Cevahir Turan Kimdir?

Defne'nin ev arkadaşı ve aynı zamanda yengesinin kardeşi olan Ezgi, idealist bir doktordur. Kokoş ablası Leyla'nın aksine, süsle püsle hiç ilgisi yoktur. Kız muhabbetlerinden haz etmez, duygusal değildir ve Defne'yi hayatın onun karşısına çıkardığı bir imtihan gibi görmektedir. Ezgi'nin hayatta en gıcık olduğu şey, çapkın playboylardır. Fakat gecelerin prensi, modern Kazanova Deniz Aras'la karşılaştığı an, hayattaki asıl imtihanının bu tatlı serseriye kapılmak olduğunu anlayacaktır. Fakat Ezgi kaya gibi sert bir kızdır, Deniz denilen o paparazzi ikonuna bu sefer yanlış kuşun peşine düştüğünü anlatmak gerekiyorsa, Ezgi bunu büyük bir zevkle başaracaktır

Deniz Aras-Cem Belevi Kimdir?

Arass Teknoloji’nin iki dahi çocuğundan biridir. Yalın'la birlikte kurduğu şirketin bel kemiği olan Deniz, dedesi ve kuzenleriyle birlikte aynı evde yaşam aktadır. Annesiyle babasını bir kazada kaybeden, kardeşi Nehir'i de eğitim için Amerika'ya gönderen Deniz, kendisini eğlenceye vurmuştur. Hayatta işi ve ailesi dışında hiçbir şeyi önemsememekte, her gece dışarı çıkıp her gece başka bir kadınla birlikte olarak paparazzilerin gözdesi olmayı sürdürmektedir. Dışardan bu hayatta hiçbir şeyden endişelenmeyen, eğlenceli ve yüzeysel bir karakter gibi görünen Deniz, günün birinde Ezgi ile karşılaşır ve ilk defa bir kızın kendisine yüz vermediğini görerek çok şaşırır. Elbette skor yapmak için bu güzel şeyin peşine düşer. Ama bu sefer sert kayaya tosladığını ve toslarken de fena halde aşık olduğunu anlaması uzun sürmeyecektir.

Leyla Aksoy-Yeşim Dalgıçer Kimdir?

İç çamaşırı tasarımcısı olan Leyla, kokoş,seksi ve eğlenceli görüntüsünün altında bağımsız ve özgür bir kadındır. Hayattaki en büyük aşkı oğlu Doruk’tur. Eski kocası Toprak ve ailesi her ne kadar oğlunun isminin İdris olduğunu iddia etseler de, bu Leyla için önemsiz bir detaydır. Ailesini kaybettiğinde küçücük bir kızkardeşle yanız kalan Leyla, kardeşi Ezgi’yi okutabilmek için dişini tırnana takmış, ama buna rağmen hayatın keyfini sürmekten de geri kalmamıştır. İlk görüşte aşık olduğu Toprak’la hiç düşünmeden evlenen Leyla, iki ayrı dünyanın kolay kolay bir olamayacağını öğrenmiş ve kocasını boşamıştır. Oğlu ile Barutçu’ların İstanbul’da ki apartmanında ayaşayan Leyla’nın, eski kocası Toprak ve eski kocasının babaannesi Pembe Sultan’dan başka ailedeki her fertle arası çok iyidir. O aileyle birlikte yaşamayı oğlu için kabul ettiğini söylese de Leyla’nın kendine bile itiraf edemediği bir sırrı vardır; eski kocası Toprak’a hala aşıktır.

Leyla Aksoy-Yeşim Dalgıçer Kimdir?





Karadenizli ailenin en büyük oğludur. Babasının ölümünden sonra ailede ki baba rolünü üstlenen Toprak, babasından kalan gemi tersanesini büyütüp, ülke çapında büyük bir şirkete dönüştürmüştür. Trabzon’da yaşamaya devam eden Toprak, genlerinin ve genç yaşta üstlendiği babalığın sağladığı etkiyle herşeyi en son duyan ve herşeye en son noktayı koyan adamdır. Hayatında tekbir kez düşünmeden hareket eden Toprak, ilk görüşte aşık olduğu modern ve rahat yaşamayı seven Leyla ile ailesine haber vermeden evlenmiştir. Bu evlilikten İdris Doruk adında bir oğlu olan Toprak, ne kadar dirense de boşanmaktan kurtulamamıştır. Gerçi Toprak’a göre boşayan sadece Leyla’dır. “Ben seni boşamadım,” diye her fırsatta Leyla’nın hayatına müdahele eden Toprak, ayrıldıktan sonra bile karısının, İstanbul’da bulunan aile apartmanında yaşamasını sağlamıştır. Buna zorlamıştır demek daha doğru olsa da Toprak’ın kendine bile itiraf edemediği bir sebebi vardır. Toprak hala karısına aşıktır. Bu aşk için ikinci kez savaşmayı deneyecek olan Toprak, hem delirecek, hem delirtecektir.

İdris Doruk Barutçu-Tibet Tursun Kimdir?

Leyla ve Toprak çiftinin oğlu olan İdris Doruk, Leyla'nın tüm çabalarına rağmen genetik olarak Barutçu ailesinin bir kopyasıdır. Henüz 6 yaşındadır ama maçoluk konusunda amcalarına taş çıkarmaktadır. Hayatta en sevdiği şey futbol ve dövüşmektir. En büyük amacı da, annesiyle babasının tekrar bir araya gelmesidir. İdris Doruk ne yapıp ne edecek, bu iki ayrı dünyayı bir araya getirecektir.

Pembe Barutçu-Bilge Şen Kimdir?

İşte olay kadın. Çok genç yaşta kocasını kaybeden Pembe Sultan tek oğluyla hayata tutunma çabasını büyük bir kuvvetle vermiştir. Karadeniz’in güçlü kadınının en büyük örneği olan Pembe Sultan, önce gelinini ardından oğlunu da kaybedince, tüm hayatını torunlarına adamıştır ikinci kez. Pembe Sultan’ın karakterinde tek bir doğru vardır. “Ben asla yanlış olmam.” O her zaman haklıdır. Nokta. Trabzon’dan başka bir şehire gitmeyen, yaylasından bile zor inen Pembe Sultan, günün birinde minik torunu Doruk’tan aldığı bir haberle İstanbul’a gelme kararı alacaktır ve bu karar aile içindeki her bireyin hayatında müthiş eğlenceye, heyecana, maceraya yol açacaktır. Bu serüvende de Pembe Sultan’dan nasibini en çok bir İstanbul beyefendisi olan Süreyya Bey alacaktır

Süreyya Aras-Selim Gürata Kimdir?

Bir İstanbul beyefendisi. Soylu bir mücevher tasarımcısı. Asilzade. Süreyya Bey, kuralcı bir adamdır. Torunlarıyla birlikte yaşadığı köşkte, kendi belirlediği kurallara uyulmasını beklemekte, aşırılıklara asla izin vermemektedir. Aldığı terbiye ve eğitim gereği sevgisini çok fazla belli edemeyen Süreyya Bey’in tabularını tek yıkan kişi, prenses torunu, cici kızı Yeşim’dir. Süreyya Bey bu ailenin mihenk taşı, bel kemiğidir. Ama Süreyya Bey’i delirtecek bir Pembe Sultan, bu saat gibi işleyen düzen için büyük tehdittir