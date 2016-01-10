İnadına Aşk 29. Son Bölüm Fragmanı dizi izle

FOX TV sevilen dizisi İnadına Aşk 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı. 13 Ocak fOX TV ekranlarında yayınlanacak İnadına Aşk 29. Bölüm fragmanı izle. İnadına Aşk 29. Bölüm tanıtım fragmanı izle.



Fox TV kanalında bu sezon itibariyle yayınlanmaya başlayan ve gerçektende güzel bir izleyici oranına sahip olmayı kısa bir sürede herkesin dikkatini çekmeyi başaran yeni dizi İnadına Aşk, yayın hayatına güzel reytinglerin gelmesiyle birlikte devam ediyor.Bu akşam yeni bölümü yayınlanan dizinin içerisinde gelişen olaylar, seyircileri yine kendisine çekmeyi başardı ve bu akşamda güzel bir reyting oranına sahip olması herkes tarafından bekleniyor.Bu akşam 16. bölümüyle, seyircilerinin karşısına çıkan güzel dizide yaşanan gelişmeler hem izleyicileri mutlu etti hemde üzdü ama en önemlisi diğer bölümün nasıl geçeceğinin merakını izleyicilerine vermeyi başardı.

İnadına Aşk 24. bölüm özeti nasıldı ?

Yalın'ı yangın merdiveninin orada tesadüfen gören Toprak çılgına döner ve ardından Yalın'ın canına okumaya karar verir.Bu sırada Yalın'ın Toprak'a söylediği sözler, Toprak'ı çok içten bir şeklde etkilemeye yeter.Bu kavga, onların aşkında gerçektende yepyeni bir sayfa olacak ve bu ilişkinin sağlamlaşmasını başaracaktır.Bu gerçekten onlar için ciddi bir adım olacak. Leyla ise bu olaylar yaşanırken, Yalın'a yaptığı oyunlar dolayısıyla Torak ile küsmek zorunda kalır.Toprak'ın yeniden güvenini kazanmak için birçok yol denemeye karar verir.Bu arada Defne ise abisini protesto etmeye devam ederken diğer yandan ise Yalın'a karşı gelmeye devam eder ama Yalın, Defne'nin bu karşı koymalarına artık bir çözüm yolu bulmaya çalışmaktadır.

Defne hem Yalın'a karşı gelmeye başlar hem de aşık olduğu kişinin çocuklukta yaşadığı kötü oyunları unutabilmesi için Yalın'ın annesinin de peşine düşmeye karar verecektir.Deniz ile Ezgi arasında yaşanan birliktelik ise gerçektende daha bir başlangıçta olmalarına rağmen büyük bir sınav onları bekliyor olacaktır.

Ezgi'nin Deniz'i aşırı derece keıskanması Deniz'i çileden çıkaracaktır ve bu ilişki gerçektende belkide büyük bir darbe alacaktır.Yeşim ise bu olaylar yaşanırken Çınar'a bir sürpriz yapmak ister ve nikah günlerini randevu almak için onunla birlikte Nikah Dairesine götürmeye karar verir ama Çınar aynı zaman diliminde farklı bir sürprizle daha karşı karşıya gelecektir.Peki bu sürpriz onu mutlu mu edecek yoksa üzecek midir ?