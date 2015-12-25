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iLab Holding arabam.com'u satın aldı

Doğan grubuna ait olan 2. el arabaların satışının yapıldığı arabam.com internet sitesi iLab Holding’e satıldı

iLab Holding arabam.com'u satın aldı
 Doğan grubuna ait olan 2. el arabaların satışının yapıldığı arabam.com internet sitesi iLab Holding’e satıldı

Doğan Gazetecilik A.Ş., bünyesinde faaliyet gösteren ikinci el araba ilan sitesiarabam.com’u ’iLab Holding’e 4 milyon 237 bin 288 dolara sattığını duyurdu. Satış bedelinin nakden ve peşin olarak tahsil edileceği belirtilen duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) şöyle verildi:

"Yönetim Kurulumuz, 25 Aralık 2015 tarihinde (bugün), şirketimiz’a ait ’Arabam.com’ internet sitesinin ve bu internet sitesi ile ilgili tüm alan adları, marka, isim hakları, müşteri sözleşmeleri ve diğer varlıkların, ’pazarlık’ usulü belirlenen ’KDV hariç 4 milyon 237 bin 288 dolar’ bedel karşılığında, şirketimiz ile herhangi bir ’ilişkili taraf’ durumu bulunmayan İLAB Holding A.Ş.’ye (veya bir bağlı ortaklığına) satılmasına ve satış bedelinin nakden ve peşin olarak tahsil edilmesine karar vermiştir. Satış ve devir bedeli bugün nakden tahsil edilmiştir"

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ILab HoldingArabamCom
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