Iğdır'da operasyon çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.
PKK terör örgütünün yapılanması olan sözde "Demokratik Kent Meclisi"ne yönelik operasyonda, aralarında Iğdır Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kitir’in de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak : İHA