İftarlık Gazoz fragmanı film izle

Son filmi 'Ali Baba ve Yedi Cüceler' şu sıralar sinemalarda gösterimde olan usta komedyen, 29 Ocak tarihinde ünlü yönetmen Yüksel Aksu'nun yeni filmi 'İftarlık Gazoz'da bir kez daha hayranlarının karşısına çıkacak.

GAZOZ SATICISI OLDU

Yılmaz, 80 öncesi dönemde Anadolu kültürünün dayanışma duygusunu, iftar sofralarını ve Ege insanının sıcaklığını merkezine oturtan filmde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. Ünlü komedyen filmde gazoz satıcısını canlandırdı.

'İftarlık Gazoz' filmi, Muzaffer Yıldırım ve Elif Dağdeviren'in ortak yapımcılığında çekildi.