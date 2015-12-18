Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İftarlık Gazoz fragmanı film izle

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İftarlık Gazoz filminin başrollerinde Cem Yılmaz gazoz satıcısı "Cibar Kemal" olarak bilinen bir karakter ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor

 Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İftarlık Gazoz filminin başrollerinde Cem Yılmaz gazoz satıcısı "Cibar Kemal" olarak bilinen bir karakter ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Son filmi 'Ali Baba ve Yedi Cüceler' şu sıralar sinemalarda gösterimde olan usta komedyen, 29 Ocak tarihinde ünlü yönetmen Yüksel Aksu'nun yeni filmi 'İftarlık Gazoz'da bir kez daha hayranlarının karşısına çıkacak.
GAZOZ SATICISI OLDU

Yılmaz, 80 öncesi dönemde Anadolu kültürünün dayanışma duygusunu, iftar sofralarını ve Ege insanının sıcaklığını merkezine oturtan filmde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. Ünlü komedyen filmde gazoz satıcısını canlandırdı.

'İftarlık Gazoz' filmi, Muzaffer Yıldırım ve Elif Dağdeviren'in ortak yapımcılığında çekildi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
İftarlık Gazoz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.