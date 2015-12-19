İfade veren Asena Erkin'e kurşun sorgusu

Fenerbahçe'nin ünlü milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve İşadamı Mehmet Dinçerler de emniyete ifadeye çağrıldı

Ünlü popçu Berkay'a Beşiktaş Etiler'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe'nin ünlü milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve işadamı Mehmet Dinçerler de soruşturma kapsamında ifade için emniyete çağrıldı.

2 Kişinin Silahlı Saldırısına Uğramıştı

Bir ay önce meydana gelen olayda Berkay, sahne aldığı Etiler'deki gece kulubünden saat 05.00 sıralarında çıktı. 34 KF 0073 plakalı otomobiliyle Beykoz'daki evine gitmek için yola çıkan Berkay'a Beşiktaş Levent Gonca Sokak'a geldiğinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Art arda silahlarını ateşleyen motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı. Berkay'ın şans eseri kurtulduğu saldırıda lüks otomobile 4 kurşun isabet etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ünlü popçu "Kimse ile sorunum yok. En kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum" dedi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyla ilgili araştırmalarını sürdürürken olaydan bir hafta sonra Berkay'ın sahne aldığı gece kulübünde yine kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı.

8 Kişi Gözaltına Alındı

Polis, gece kulubünde yaşanan bu olaya karışanların kimliklerini mercek altına aldı. İlk saldırıyla bağlantıları olup olmadığını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda gece kulübünde silah ateşleyenlerin, Berkay'a silahlı saldırı düzenlendiği gecede aynı bölgede oldukları ortaya çıktı. Polis bu tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye bastı ve 4 ayrı ilçeye düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Asena Ve İşadamı İfadeye Çağrıldı

Habertürk'te yer alan habere göre polis, Berkay'a yönelik saldırıyla ilgili olarak Fenarbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve İşadamı Mehmet Dinçerler'i de ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırdı. Asena Erkin dün saat 16.00 sıralarında Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. İşadamı Mehmet Dinçerler'in de önümüzdeki günlerde emniyete gelerek ifade vermesi bekleniyor.