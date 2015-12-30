İETT metrobüslerine flaş yenilikler geliyor

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“Metrobüs hattında çalışan İETT otobüsünün dış yüzeyinin reklam alanı olarak kiraya verilmesi ile reklam karşılığı yeni reklam yüzü alanının imalat ve montajının yaptırılması ve reklam alanlarının kullanım hakkının kiraya verilmesi işe ihale edilecektir

” başlığıyla çıkılan ilana göre, 250 adet otobüsün dış yüzeyinin reklam alanı ve 5 bin adet yeni reklam yüzü alanının söz konusu olduğu belirtildi.

İhalenin tahmini bedeli 1 milyon 933 bin lira artı KDV olarak belirlendi. İhale ile ilgili teklif mektupları 14 Ocak 2016 tarihine kadar verilebilecek.