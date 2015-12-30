Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İETT metrobüslerine flaş yenilikler geliyor

Alınan bilgilere göre İETT otobüsleri ve Metrobüslerin dış bölgelerine reklam alınması gündemde

İETT metrobüslerine flaş yenilikler geliyor
 Resmi Gazete’de bugün  “Metrobüs hattında çalışan İETT otobüsünün dış yüzeyinin reklam alanı olarak kiraya verilmesi ile reklam karşılığı yeni reklam yüzü alanının imalat ve montajının yaptırılması ve reklam alanlarının kullanım hakkının kiraya verilmesi işe ihale edilecektir” başlığıyla çıkılan ilana göre, 250 adet otobüsün dış yüzeyinin reklam alanı ve 5 bin adet yeni reklam yüzü alanının söz konusu olduğu belirtildi.

İhalenin tahmini bedeli 1 milyon 933 bin lira artı KDV olarak belirlendi. İhale ile ilgili teklif mektupları 14 Ocak 2016 tarihine kadar verilebilecek.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.