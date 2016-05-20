İbrahim Tatlıses’in ‘Kızı’ Türkiye’ye Geliyor

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu iddiasıyla uzun bir süredir gündemde yer alan Dilan Çıtak, 28 Mayıs’ta Keçi Akustik’te Ankaralı dinleyicilerle buluşacak.

Amerika’da müzik eğitimi alan Çıtak, 2014 yılında ‘Çık Dışarı’ isimli bir single çıkardı. Çıtak, müzik kariyerinin ötesinde İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu haberleriyle öne çıktı. İbrahim Tatlıses, bu iddialar karşısında uzun bir süre sonra Çıtak’ın kendi kızı olduğunu açıkladı.