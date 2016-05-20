Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde tüm birimlerden gerçekleştirilen operasyona 2 bin 500 polis katıldı. Huzur operasyonunda Altındağ bölgesi Atıfbey Mahallesi'nde polis ekipleri 8 kapama noktası, 14 arama noktası oluşturdu. Bir çok kişi de genel bilgi toplamadan (GBT) geçirildi. Uyuşturucu köpeklerinin de kullanıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sırasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bazı şahısların göz altına alındığı öğrenildi.
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Huzur Operasyonu Başladı 2 Bin 500 Polis ve Helikopter Desteği
Ankara tarihinde ki en büyük operasyonlarından birine şahitlik etti, Huzur Operasyonu adı verilen operasyonda 2 Bin 500 Polis görev aldı ve Helikopter desteği verildi.
20 Mayıs 2016 Cuma 21:35
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