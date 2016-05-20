Huzur Operasyonu Başladı 2 Bin 500 Polis ve Helikopter Desteği

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde tüm birimlerden gerçekleştirilen operasyona 2 bin 500 polis katıldı. Huzur operasyonunda Altındağ bölgesi Atıfbey Mahallesi'nde polis ekipleri 8 kapama noktası, 14 arama noktası oluşturdu. Bir çok kişi de genel bilgi toplamadan (GBT) geçirildi. Uyuşturucu köpeklerinin de kullanıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sırasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bazı şahısların göz altına alındığı öğrenildi.