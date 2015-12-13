Hürriyet Gazetesi'ne silahlı saldırı yapıldı iddiası

Eskişehir Yolu'ndaki Doğan Medya Merkezi'nin yola bakan bölümündeki 7 cam panel, akşam saatlerinde patladı. Güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



İlk bilgilerde olayın silahlı saldırı olduğu üzerinde duruldu. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, herhangi bir silahlı saldırı izine rastlanmadı.



Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, olayla ilgili açıklamada bulundu.



Olay nedeniyle çok sayıda güvenlik gücünün bölgeye intikal ettiğini belirten Zeyrek, ekiplerin yaptığı incelemede, şu ana kadar herhangi bir silahlı saldırı izine rastlanılmadığını bildirdi.



Zeyrek, "Yapılan kriminal incelemeler ışığında silahlı saldırı yönünde şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Camlarının kırılmasını sıcaklık, soğukluk olayı ya da binanın yapısal sorunundan kaynaklı bir kırılma olarak düşünüyoruz" dedi.



Binanın camlarının çift ve kurşun geçirmez olduğunu vurgulayan Zeyrek, dışarıdaki camların kırıldığını, içerideki camlarda herhangi bir kırılmanın olmadığını da söyledi.



Öte yandan, Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, olay yeri incelemesi tamamlandı ve bina içerisinde yapılan incelemede herhangi bir mermi çekirdeğine rastlanmadı.



Olayın, binanın yapısından kaynaklandığı ve bu sene içerisinde 2-3 defa daha benzer şekilde camların patladığı ifade edildi.



Emniyet yetkilileri, olayla ilgili Hürriyet yetkililerine de detaylı bilgi verdiklerini ifade etti.







ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Ankara Valiliği, Doğan Medya Merkezi'nin Ankara'daki binasının camlarının kırılmasının, silahlı saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Yolu'ndaki Doğan Medya Merkezi'nin yola bakan bölümündeki cam panellerin akşam saatlerinde kırılması ile ilgili emniyet birimlerinin olay yerinde inceleme yaptığı belirtildi.



Açıklamada, "Emniyet birimlerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde olayın silahlı saldırı olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanılmamıştır. Belirtilen saatte binanın camlarının kırılmasının ısı değişiminden veya binanın statik yapısından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer yerildi.



‘HAZIRLANACAK RAPORU BEKLİYORUZ’



Olaydan ardından binaya gelen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin şunları söyledi:



“Bu aşamada tek söyleyebileceğimiz husus binanın ön cephesinde, farklı katlardaki yedi ayrı cam panelin patlamış olduğudur. Patlamanın neden kaynaklandığı hususunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Bunun dışarıdan bir müdahaleden mi, binayla ilgili yapısal bir durumdan mı kaynaklandığı, olay yeri inceleme raporuyla ortaya çıkacak. Ankara Emniyet Müdürü ile görüştüm. Binada balistik inceleme yapılıyor ve kamera kayıtları da inceleniyor. Hazırlanacak raporu bekliyoruz. Bu rapor gelmeden bir yorum yapmak doğru olmaz.”

