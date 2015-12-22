HSBC'den Skandal Hata Sonrası ‘100 Trilyonluk’ Özür Geldi

Kayseri Şeker operasyonu ile tutuklanıp, ceza evine konulan, uzun bir süre yatıp çıktıktan sonra yargılama sonucunda beraat eden Vedat Ali Özışık’a bir pardon da bankadan geldi. Tutuklandığı gün iddianamede yer alan Özışık’ın HSBC bankta 100 milyon (eski para yüz trilyon) parası var suçlaması için, beş yıl sonra HSBC bank açıklama yaparak “Banka sisteminden kaynaklanan sorun olmuş, o tarihte hesabınızda para yoktu diye özür dileriz” yazısı gönderdi.

4 Aralık 2010 yılında Kayseri şeker fabrikasına operasyon yapılmış, Başkan Vedat Ali Özışık ve beraberinde 24 kişi göz altına alınmıştı. Bu operasyon sonrasında Özışık 32 ay tutuklu kaldıktan sonra üzerine atılı tüm suçlardan beraat etti. MASAK, Vedat Ali Özışık’ın HSBC banka hesabında 100.000.000.00 TL (100 trilyon) bakiye var diye rapor vermiş, Ankara Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı iddianamede, bu suçlamaya yer vermişti. O dönem Cemaat polisleri eliyle yapılan operasyon sırasında söz konusu olay Cemaat medyasında da geniş yer bulmuştu.

OPERASYONDAN 5 YIL SONRA ÖZÜR YAZISI

Operasyondan 5 yıl sonra bugün, HSBC bank, özür yazısı yayınladı. Yazıda “Belirlenen tarihler arasında bankamızda 100,000,000,00 TL bir bakiyeniz bulunmayıp 30.12.2010 tarihinde Masak tarafından raporlanan tutar sistemsel hata nedeniyle bankamızda oluşmuştur. Hesabınızda oluşan bu hatadan dolayı özür dileriz” ifadesine yer verildi.

SAHTE DELİLLERLE 32 AY CEZAEVİNDE KALDI

Özışık, Beş yıl sonra bankanın yaptığı açıklama ile ilgili şunları söyledi “Görevimin başında iken paralel operasyonla, göz altına alınıp, sahte delillerle 32 ay ceza evinde tutuklu kaldım. Yargılama sonucunda ise beraat ettim. Cezaevinden ilk çıktığım gün, paralel yapı tarafından bana kumpas kurulduğunu ve paralel yapının Kayseri Şeker'de olduğunu söylemiştim. Şimdi bizlere kaybettirilen itibarımızın, ailece yaşadığımız sıkıntılarımızın, kandırılan çiftçilerimizin hesabını kim verecek. Kayseri Şeker Fabrikasının başında hala, paralel yapı var. Bunların hesabını kim soracak” dedi.

Kaynak : Odatv