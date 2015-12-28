Hotmail hesabı aç - Hotmaile giriş - Hotmail ücretsiz kayıt ol - Hotmail Outlook detaylı nasıl kullanılır

Hotmail Kaydol. Merakla beklenen Hotmail Yeni sürümü nasıl kullanılır. Hotmail Giriş Outlook hesap oluştur. MSN Windowslive her taraftan açılacak Hotmail bedava üye olma işlemleri.

Dünyanın en çok kullanılan mail servisi Hotmail her geçen gün büyümeye devam ediyor. Henüz Hotmail hesabı oluşturmadıysanız; yapmanız gerekenleri detaylarıyla açıklıyoruz! Hotmail nasıl çalışır? Hotmail kaydolmak ücretsiz midir? Hotmail e-posta nasıl gönderilir? Hotmail oturum açma ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Windows Live Hotmail, internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımızdaki yerini aldı. 1995 yılında Sabeer Bhatia ve Jack Smith tarafından programlanan Hotmail, ücretsiz mesajlaşma sistemi olarak tasarlanmıştır. 1996’da ilk e-postanın gönderilmesiyle teknoloji dünyasında yeni bir devrin kapıları aralanmıştır. İlk sürümü HTML internet çekirdeğine bağlı oluşturulduğu için Hotmail ismini almasına karar verilmişti. Dünyada yaygınlaşması ise Microsoft tarafından Hotmail’in satın alınmasıyla başlamıştır. Windows işletim sistemine sahip bütün bilgisayarlar da mail servisi olarak hizmet vermesi kullanıcı sayısını artırmıştır.

Öyle ki, 1997’de 8.5 milyon kullanıcısı bulunan Hotmail’in Microsoft’a geçtiği 1999’da 30.5 milyon kişi tarafından kullanıldığı görülmüştür. Hızla yaygınlaşan Hotmail, MSN ile paralel şekilde çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, Microsoft Ofis ile uyumu iş dünyasında da kullanım alanını genişletmiştir. Hotmail’in en dikkat çeken yanı ise ücretsiz olmasıdır. İnternete erişim sağladığınız her alandan giriş yapılabilen mail servisi insanların iletişim alanını genişletmeyi başarmıştır. Hızlı ve basit iletişimin yayılmasını sağlayarak yeni hayat pratiklerinin doğmasına vesile olmuştur. Hotmail’in sektördeki liderliğini ise uzun süre kimse sarsamamıştır.

Fakat, arama motoru olarak hizmet veren Google’nin gmail servisini piyasaya sürmesi rekabetin oluşmasına neden oldu. Hotmail’e nazaran daha fazla özellik sunan ve çağın gereklerine uygun olarak hazırlanan gmail liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Bu gelişmeler üzerine Microsoft ise Hotmail’i piyasadan çektiğini duyurdu ve 2013 yılında MSN’i tamamen kaldırdı. Hotmail’in yerini ise güncelleştirilmiş versiyonu olan Outlook servisini çıkararak eski başarısını yeniden yakalama mücadelesi vermektedir. Sonuç olarak Hotmail ve Outlook aynı üretici firma tarafından hazırlanmış ve benzer mantığa sahip mail servisleri olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan Outlook birbirinden yeni özellikleriyle Hotmail’in karşılayamadığı ihtiyaçları sunmaktadır. Sadece bir isim değişikliği olarak değerlendirilmemesi gereken Hotmail-Outlook denkleminde depolama alanından, etiketleme ve filtrelemeye, seri ve basit e-posta gönderimine kadar yeni düzenlemeler yapıldı.

Bütün detayları ile aktaracağımız Outlook özelliklerinden önce kayıt işleminde takip etmeniz gereken adımları teker teker açıklayacağız. Hotmail kaydol işlemi ücretsizdir. İnternet erişiminizin bulunması halinde dilediğiniz kadar e-posta gönderebilir ve alabilirsiniz. E-posta saklama alanınız 100 MG olarak belirlenmiştir. Hotmail kaydı için arama motorunuzdan Microsoft’un sitesini taratabileceğiniz gibi direk olarak adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ekranın sol alt köşesinde ‘’Şimdi kaydolun’’ yazısına tıklamanız gerekmektedir. Böylece karşınıza Hotmail kayıt olma formunun çıktığını görürsünüz. Hotmail kaydol işlemi oldukça basit hazırlanmıştır. Bilgilerinizi doğru girmeniz halinde beş dakika içerisinde üye olmuş olacaksınız. Öte yandan dikkat etmeniz gereken iki detay bulunmaktadır. İlk olarak kullanıcı ismi oluştururken özgün olması gerektiğinizin altını çizelim. Hotmail sistemine kayıtlı isimlerden birini seçerseniz üyeliğiniz onaylanmaz. Zira, kullanıcı isminiz Hotmail adres uzantısı ile çalışacaktır. Aynı isim kullanımında karışıklık yaşanması muhtemel olduğu için bu yol tercih edilmiştir.

İsminizin Hotmail sistemine uygunluğunu ise kayıt esnasında öğrenebiliyorsunuz. Kullanıcı ismini yazdığınız kutucuğun yan tarafından bir soru işareti bulunuyor. Ona tıklayarak özgünlüğünü test edebilirsiniz. Ayrıca, rakam ve noktalama işaretleri kullanma şansınız da bulunuyor. Örnek vermek gerekirse; nokta_1@hotmail.com uzantılı bir adres alabilirsiniz. Outlook’un kullanılmaya başlaması ile birlikte Microsoft’un önceliği de Hotmail uzantısının kullanım alanını daraltmak oldu.

Buna rağmen internet kullanıcılarında oluşan Hotmail algısını kırmayı henüz başarmış değil. Kullanıcı adının yanında yer alan Hotmail.com uzantısı bu nedenle halen bulunuyor. Öncelik ise Outlook.com ve Outlook.com.tr uzantılarında bulunuyor. İlk defa mail hesabı oluşturuyorsanız tavsiyemiz Hotmail uzantısını seçmemeniz yönünde olacaktır. Hotmail uzantısını seçmeniz halindeyse kaybedecek bir şeyiniz bulunmuyor. Zira, uzantıdaki isim farklılığı sistemin alt yapısını etkilemiyor. Diğer bir husus parola seçiminde dikkat etmenizdir. En az sekiz harf seçmeniz gerekiyor. Parolanızın da size özgü olmasına önem vermeniz yerinde olacaktır. Outlook ile birlikte üye olurken cep telefonu numaranızı verme zorunluluğu da getirilmiştir. Kayıt sırasında telefonunuza kısa mesaj olarak kod gönderilecektir. Üye olmak için kodu doğru girmek zorundasınız. Sahte hesap kullanımının önüne geçildiği gibi siber suçlar noktasında kimlik bilgileriniz yetkililer tarafından bu şekilde öğrenilmektedir. Tartışma yaratan bir uygulama olmasına rağmen; güvenlik açısından önlem olarak alındığı belirtilmişti.

Öte yandan şifrenizi unutmanız halinde telefon numaranızla giriş yapabiliyorsunuz. Hesabınızın çalınması da engellenebiliyor. Microsoft Hizmet Sözleşmesini okumanız ve kabul ettiğinizi beyan etmenizin ardından üyelik işleminiz tamamlanacaktır. Otomatik olarak mail girişi yapmış olduğunuzdan yeniden giriş yapmanıza gerek kalmıyor. Fakat, normal zamanlarda Hotmail oturum açma işlemi için yine yukarıda verdiğimiz adrese tıklayarak sağ taraftaki kullanıcı adı ve parola sekmesine bilgilerinizi girmeniz yeterli olacaktır. Mail hesabınızı oluştururken güvenlik için gizli soru seçeneğini aktif edebilirsiniz. Örneğin, en sevdiğiniz çocukluk arkadaşınız sorusuna yanıt olarak bir kelime belirlemeniz gerekiyor. Böylece şifrenizi unuttuğunuzda gizli soruya yanıt vererek giriş yapabiliyorsunuz. Bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmama dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Hotmail hesabınız internet dünyasındaki kimliğiniz konumunda bulunmaktadır. Hotmail adresinizi sosyal paylaşım sitelerine kayıt olurken kullanabilirsiniz. İlk defa e-posta gönderecek olan kişilerin yapması gerekenlerse; Hotmail hesabınızda oturum açtıktan sonra karşınıza çıkan ekranda aldığınız e-postalar sıralanmaktadır. Ekranın ortasındaki alanda Yeni ibaresini göreceksiniz. Üzerine tıkladığınızda e-posta formu karşınıza çıkar.

Öncelikli olarak mail göndereceğiniz kişinin Hotmail adresini girmeniz gerekiyor. Mail başlığını ekledikten sonra aşağıdaki alana göndereceğiniz mesajı yazabilirsiniz. Ek dosya özelliği de veri paylaşımı için kullanılmaktadır. Fotoğraf, video veya Word belgesi gönderebileceğiniz bu alan için Outlook’ta yeni düzenlemeler yapıldı. Direk mail üzerinden video seyredebiliyorsunuz. Ayrıca, Microsoft Ofis programında hazırlanan bir belgeyi görüntüleyebilirsiniz. Outlook aynı zamanda geniş bir depolama alanı olarak kullanılabiliyor. 5 GB alan ücretsiz olarak sunulurken genişletmek için 20 dolar ücret talep ediliyor. Gelen kutusunun hemen altındaki sekmede gereksizler klasörü bulunmaktadır. İnternette spam olarak adlandırılan reklam içerikli ya da güvenli olmayan içerik barındıran e-postalar sıralanmaktadır.

Yeni klasör sekmesinde ise istediğiniz adı vereceğiniz farklı içeriklere sahip maillerinizi bir araya getirebilirsiniz. Etiketleme seçeneğini kullanmanız halinde, belirlediğiniz kişilerden gelen mailler o klasörde yer alacaktır. Ayrıca, önem sıralarına göre maillerinizi düzenleme şansınız da bulunuyor. Arama bölümünde ise Hotmail hesabınıza ekli olan kullanıcıları bulabiliyorsunuz. Ek olarak Outlook’un en sevilen yeni özelliği kısa mesajlaşma imkanı tanımasıdır. Skype ile paralel çalışmasına rağmen oturum açmadan da mesaj gönderebiliyorsunuz. Anında iletişim kurulması açısından son derece yararlı olmaktadır. Outlook hesabınızı kişiselleştirebiliyorsunuz.

Mail gönderirken kullandığınız yazı fontları çoğaltılırken, renk seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca, kişisel bilgiler bölümünde kitaplar, filmler vs. gibi sevdiğiniz tercihlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Fotoğraf ekleyebileceğinizi de belirtelim. Outlook hesabınızda takvim oluşturabilirsiniz. Önemli günleri not alabilirsiniz ve hatırlatma özelliği sayesinde haberdar edilirsiniz. Mobil uygulaması da geliştirildiği için akıllı telefonunuz aracılığıyla da mail gönderebiliyorsunuz. İOS, Android ve Windows işletim sistemine sahip bütün mobil aygıtlarda sorunsuz çalışmaktadır.