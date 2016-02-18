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Hız tutkusu Cara McCollum'un ağır yaralanmasına sebep oldu!

Spor spikеrliği yаpаn еski 2013 Miss Nеw Jеrsеy güzеli Cаrа McCоllum, spor аrаbаsıylа hız yаptı ve ağaca tоslаyаrаk durаbildi. McCоllum'un durumu kritik

Hız tutkusu Cara McCollum'un ağır yaralanmasına sebep oldu!

 SNJ Today'de spor spikerliği yapan 2013 Miss New Jersey güzeli Cara McCollum, spor arabasıyla hız yaptı ve ağaca toslayarak durabildi. Güzel spikerin durumu ciddiyetini koruyor.

ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

New Jersey Polisi, 24 yaşındaki McCollum'un arabasıyla hızlı gittiğinden yoldan çıkıp bir ağaca tosladığını akabinde iki ağaca daha çarptığını ve sonunda bir toprak setin önünde durduğunu belirtiyor. Hastanede tedavi gören McCollum'un ölümle pençeleştiği öğrenildi.

"ALKOL VEYA UYUŞTURUCU ALMADI"

Yalnız başına seyahat eden 24 yaşındaki spiker, emniyet kemeri takmıyordu. New Jersey Polisi, McCollum'un görünüşe göre ıslak yolda çok hızlı gitti diyor. Polis, genç spikerin alkol ya da uyuşturucu aldığını düşünmüyor. SporHastanenin sözcülerinden biri, ailesinin McCollum'un sağlık durumuna dair daha fazla bilginin paylaşılmasını istemediğini rica ettiğini bildirdi.
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