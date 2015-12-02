Hitler'in yasaklanan kitabı yeniden satışta!

Hitler’in 2'nci. Dünya Savaşı’nı kaybettikten sonra Berlin’deki bir barınakta intihar etmesinin ardından kitabın telif haklarını ele geçiren ve Almanya’da satışını yasaklayan Bavyera Hükümeti’nin, telif haklarını 31 Aralık’ta kaybedeceği açıklandı.



Uzmanlar, artık kitabın dünyanın geri kalanında olduğu gibi Almanya’da da rahatlıkta basılıp satılabileceğini söyledi.

Bir çok kişi kitabın Almanya’daki Neo-Nazi’ler için bir sembole dönüşebileceğini ve bu nedenle yeniden basılmaması gerektiğini söylerken, kitabın yeniden dolaşıma girmesini isteyen tarihçiler, “Bu sayede kitabın gizem ve büyüsünün ortadan kalkacağını ve Hitler’in fikirlerinin ne denli absürt ve hatalı olduğunun görülebileceğini” söyledi.

Telif hakları üzerindeki kontrolün sona ermesinin ardından Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü tarafından iki cilt halinde piyasaya sürülecek olan 'Kavgam’ın yaklaşık 50 Euro’ya satılacağı ve online bir versiyonunun hazırlanmayacağı açıklandı.

Enstitü, yaklaşık 2 bin sayfa uzunluğunda olacak kitabın tarihçilerin hazırladığı detaylı dipnotlarla birlikte basılacağını ve bu dip notların kitaptaki hataları ve çelişkileri gözler önüne süreceğini söyledi.

Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü yardımcı direktörü Magnus Brechtken yaptığı basın açıklamasında, “Biz aslında Hitler karşıtı bir kitap yayınlamış olacağız” dedi.

Brechtken, bu kitabın halkı eğitmekte ve gelecekte Naziler’e benzer yeni bir hareketin ülkede yükselişe geçmesini engellemekte etkili olacağına inandığını belirtse de YouGov’un Almanya’da yaptığı son anket halkın %51’inin kitabın yayınlanmasına karşı olduğunu söylediğini gösterdi.