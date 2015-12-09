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Hırvat Başkanı'ndan ödül alırken Ivan Zvonimir Cicak'ın pantolonu düştü!

Hırvatistan Devlet Başkanı'ndan ödül aldığı sırada pantolonu düşen Ivan Zvonimir Cicak, durumu kurtarmaya çalışsada objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Pantolonu düşen Ivan Zvonimir Cicak hızlı bir şekilde durumu kurtarmaya çalışsada o anlar objektiflere takılmıştı. İşte o anlar...

Hırvat Başkanı'ndan ödül alırken Ivan Zvonimir Cicak'ın pantolonu düştü!

 İnsan hakları alanında yaptığı çalışmalar ile adını duyuran Ivan Zvonimir Cicak, Hırvatistan Devlet Başkanı Kolinda Grabar-Kitarovic tarafından verilen ödülünü aldığı sırada talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...

Ödül aldığı sırada pantolunu düşen Cicak, hızlı bir şekilde durumu kurtarmaya çalışsada o anlar objektiflere takıldı.



YARDIMINA DEVLET BAŞKANI YETİŞTİ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında pantolonuna hamle yapan Cicak'ın yardımına Hırvatistan Devlet Başkanı yetişti. Kitarovic ödül ile Cicak'ı kamufle etmeye çalıştı ancak pek başarılı olamadı.




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