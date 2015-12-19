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Heyecanlandıran İddia Asgari Ücret 1600 TL mi Olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 3. sü yapıldı. Devlet kurumu olan TÜİK'in bu toplantıda ağır işlerde asgari ücretin 1600TL olması gerektiğini teklif edildi

Heyecanlandıran İddia Asgari Ücret 1600 TL mi Olacak?
 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 3. sü yapıldı. Devlet kurumu olan TÜİK'in bu toplantıda ağır işlerde asgari ücretin 1600TL olması gerektiğini teklif edildi
Asgari ücretin 1600 lira olabileceği hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016'da geçerli olacak asgari ücretin belirlemesi çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AĞIR İŞLERDE 1.599 TL OLMALI

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) asgari ücret hesaplaması paylaşıldı. Buna göre, net asgari ücretin, ağır işlerde bin 599 lira, orta ağır işlerde bin 427 lira, hafif işlerde ise bin 326 lira olması gerektiği belirtildi. Komisyon, gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve tarafların programının uygun olduğu bir gün, dördüncü kez toplanma kararı aldı.
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