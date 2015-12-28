29 Ocak 2016'da vizyona girecek Her Şey Aşktan Her Şey Aşk İçin romantik komedi tadında aldatılan güzeller güzeli bir kızın hikayesini anlatıyor, Her Şey Aşktan Her Şey Aşk İçin fragman film izle tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz
Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir ve Mithat Can Özer´i buluşturan Her Şey Aşktan'ın yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu var. Pelin hayatının aşkı İlker tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılır. Pelin’e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak eşlik edecektir ve hayatını değiştirecektir.
Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir ve Mithat Can Özer´i buluşturan Her Şey Aşktan'ın yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu var. Pelin hayatının aşkı İlker tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılır. Pelin’e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak eşlik edecektir ve hayatını değiştirecektir.