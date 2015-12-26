HDP'ye şok o randevu iptal edildi

Sırrı Süreyya Önder'in bugün gazetelere yansıyan ''Kaçak çayımızı içer gider'' şeklindeki küstah yorumu sonrasında Başbakanlık'tan açıklama geldi.Başbakanlık HDP ile yapılacak görüşmenin iptal edildiğini duyururken, açıklamasında, 'Aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmamıştır' sözlerine yer verdi...



Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

Son bir hafta içinde, HDP yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar, bu anlayış ile taban tabana zıt, ülkeyi kutuplaştırmayı amaçlayan, asgari siyasi nezaketten uzak, milletimizin birlikte yaşama yönündeki kadim kültürü ile bağdaşmayan, çatışma ve gerilimden medet uman sığ bir siyasi tutumun yansımasıdır.



Bu yaklaşım ile HDP yöneticileri siyaseti sorun çözme aracı olarak değerlendirecek bir siyasi olgunluğa sahip olmadıklarını bir kez daha ortaya koymuşlardır.



Bu üslupsuz yaklaşımla görüşmenin, aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmamıştır.

