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HDP'li Hakkari İl Başkanı Serbest Bırakıldı
Hakkari’de güvenlik güçlerinin belirlediği adreslere yaptığı operasyon kapsamında HDP Hakkari İl Eş Başkanı Metin Besi çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Detaylar haberimizde.
15 Mayıs 2016 Pazar 14:43
Hakkari'de gözaltına alınan HDP Hakkari İl Eş Başkanı Metin Besi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Fadıl Alçiçek tutuklandı.
Hakkari'de gözaltına alınan HDP Hakkari İl Eş Başkanı Metin Besi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Fadıl Alçiçek tutuklandı.
HDP Hakkari İl Eş Başkanı Besi, il binasında, Kızılay Hakkari Şube Başkanı Alçiçzek ise 2 gün önce evinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusularının ardından Besi ve Alçiçek bugün mahkemeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Besi ve Alçiçek, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Besi Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Alçiçek ise TCK'nın 329/ 1-2 maddesi olan 'Devletin gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla açıklamak' iddiasıyla tutuklandı.
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