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HDP-DBP'nin Çöp terörü vatandaşı isyan etme noktasına getirdi

Güvenlik güçlerimizin PKK terör örgütüne karşı başlattığı Süpürme Operasyonundan sonra HDP ve DBP'nin kepenk kapatma eylemlerinden iyice bunalan halk belediyenin temizlik işlerini yapmamasının ardından adeta isyan etme noktasına geldi

HDP-DBP'nin Çöp terörü vatandaşı isyan etme noktasına getirdi
 Güvenlik güçlerimizin PKK terör örgütüne karşı başlattığı Süpürme Operasyonundan sonra HDP ve DBP'nin kepenk kapatma eylemlerinden iyice bunalan halk belediyenin temizlik işlerini yapmamasının ardından adeta isyan etme noktasına geldi

Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı ile operasyonları protesto etmek için iki siyasi partinin eylem çağrısının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüsler kontak, bazı esnaf kepenk kapattı.

Vatandaşlar ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı
Otobüsler, Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajına çekildi.

Belediye otobüslerinin hizmet vermemesi nedeniyle vatandaşlar ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı.

Kentte fırın ve eczaneler dışındaki iş yerlerinin büyük bölümünün kepenk kapattığı görülürken, eylem çağrısı yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki bazı mahallerde belediye tarafından çöplerin toplanmadığı görüldü.

DBP belediyelerin temizlik hizmeti vermemesi nedeniyle cadde ve sokaklarda çöpler birikti.

Kaymakam iş yerlerini kapatan esnafla görüştü
Bu arada çağrı üzerine bazı esnafın kepenk kapattığı Ergani'de Kaymakam Eşref Yonsuz, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Palas, Cumhuriyet Başsavcısı Zülküf Çelik, Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Çemrek ile Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp caddelerinde iş yerlerini kapatan esnafla görüştü.

Devlet olarak esnafın yanında olduklarını belirten Yonsuz, vatandaşın mağdur olmaması için esnaftan iş yerlerini açmalarını istedi.

Yonsuz'un bu çağrısı üzerine kimi esnafın iş yerini açtığı görüldü.

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