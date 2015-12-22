HD Kanallar Neden Şifreli Açılmıyor? KANAL D HD - STAR TV HD Şifresi Biss Key

Turksat 4A uydu frekans ayarları nasıl yapılır? (ATV Star Tv Kanl7 Show Tv Frekans Ayarı) 23 KASIM 2015 2015 Yeni uydu frekansları tv'lere nasıl eklenecek! Türksat 4A otomatik ve manuel kanal frekans ayarları yapabilmeniz için ilk önce haberimizi dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. İsterseniz haberimizde vermiş olduğumuz Turksat Uydu Frekans Listesi'nden de faydalanabilirsiniz. Ancak çocuğu cihaz kendisi kanal güncellemesi yapabildiğinden aşağıda verilen Otomatik Kanal Arama (Network Search) işlemlerinde Search Network açık olmalıdır.

Herkesin merak ettiği; Türksat 4A Yeni Uydu Frekans ayarları otomatik nasıl girilir ve Türksat 4A Otomatik kanal güncellemesi nasıl yapılıyor? ATV yeni uydu frekans bilgileri burada,Star, Show Tv, ATv ve Fox Tv 2015 Yeni frekansına nasıl ulaşırım? Tüm kanalların Yeni frekans bilgileri neler? Uydu ayarı nasıl yapılır gibi sorularınıza yanıtlar haberimizde!

Türksat 4A güncel kanal listelerine nasıl ulaşılacak?

Türksat 4A Otomatik güncelleme frekansı sayfamızdadır. Türksat 4A frekans ayarları ve güncel kanal listelerine ulaşma imkanlarınız ve 2015 Yeni Türksat 4A frekansı ve kanal ekleme nasıl olacak

Türksat 2A uydusunun ömrü 2016 yılının başında tamamlanacağından, söz konusu uydu üzerindeki yayınlar Türksat 4A uydusuna aktarılacaktır. Yeni TV kanallarının yayına başlamasıyla birlikte Türksat 4A üzerinde hâlihazırda 429 olan TV kanal sayısı, 477’nin üzerine çıkacaktır.

Star TV yeni yayın frekansları

Star TV, Türksat 4A uydusunda NTV Türkiye Paket'inde yer alıyor. Frekans değeri olarak 12015 MHZ ve Symbol Rate 27500 ayarlarında yayın yapan Star TV FEC değerinde 5/6 ve Polarizasyon olarak ise H - Yatay.

KANAL 7 HD

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

ÜLKE TV HD

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D yeni yayın frekansları

Kanal D, Türksat 4A uydusunda sırasıyla Frekans:11977 , Symbol Rate:27500, FEC:5/6 ve Polarizasyon: H-Yatay frekans değerlerinde yayın yapıyor.

ATV yeni yayın frekansları

ATV, Türksat 4A uydusunda ATV Doğu Paket'inde yer alıyor ve Frekans:12054 , Symbol Rate:27500 , FEC:5/6 ve Polarizasyon: H - Yatay frekanslarında yayın yapıyor.

FOX TV yeni yayın frekansları

FOX TV, Türksat 4A uydusunda Frekans:12329 , Symbol Rate:6666 , FEC:2/3 ve Polarizasyon: H-Yatay frekanslarında yayın yapıyor.

TRT yeni yayın frekansları

TRT 1, TRT Spor ve diğer TRT kanalları Türksat 4A'da TRT Paket Doğu paketi üzerinden yayın yapıyor. TRT kanallarını eklemek için TRT'nin yeni frekansları ise sırasıyla Frekans:11096 , Symbol Rate:30000 , FEC:5/6 , Polarizasyon: H - Yatay frekans ayarları üzerinden izlenebilir.

Show TV yeni yayın frekansları

Show TV, Türksat 4A üzerinde yeni frekansları ile yayın yapıyor. Show TV'nin yeni frekansları ise sırasıyla Frekans:12219 , Symbol Rate:6500 , FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay frekans ayarlarında yayın yapıyor.

NTV ve NTV Spor, CNBC-E ve E2 yeni yayın frekansları

NTV ve NTV paketine dahil kanalları izlemek için yeni frekanslar Türksat 4A üzerinde bir çok kanalı kapsıyor. NTV Türkiye Paket'i üzerinden NTV yeni frekansları ise şu şekilde: Frekans:12015, Symbol Rate:27500, FEC:5/6 , Polarizasyon: H - Yatay.

TV8 yeni yayın frekansları

TV8 kanalını Türksat 4A uydusu üzerinden izlemek isteyen izleyiceler için Türksat 4A TV8 yeni frekansları şu şekilde: Frekans:12346, Symbol Rate:9600, FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay

HaberTürk ve Bloomberg HT yeni yayın frekansları

Türksat 4A üzerinden HaberTürk kanalını ve Bloomberg HT kanalını izlemek isteyen izleyiciler için HaberTürk yeni frekansları: Frekans:11053, Symbol Rate:8000, FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay

KanalTürk ve Bugün yeni yayın frekansları

KanalTürk kanalını ve Bugün kanalını Türksat 4A üzerinde izlemek için KanalTürk yeni frekansları ise şu şekilde: Frekans:11014 , Symbol Rate:9600 , FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay.

CNN Türk yeni yayın frekansları

CNN Türk kanalını yeni yayın uydusu Türksat 4A üzerinde izleyebilmek için CNN Türk yeni frekansları şu şekilde: Frekans:12034, Symbol Rate:27500, FEC:5/6, Polarizasyon: H - Yatay

24 TV, Samanyolu, Yaban TV ve diğer kanalları izlemek isteyen izleyiciler bütün Türksat 4A bütün kanallarının frekansları listesinden bulabilirler.