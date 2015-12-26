Hava muhalefeti nedeniyle Rusya'ya acil iniş!

Rus haber ajansı Interfax'ın havaalanını yetkilisine dayandırarak verdiği haberde "İstanbul'dan havalanan uçak Bişkek -Ulan Bator seferi sırasında olumsuz hava koşulları nedeni ile Ulan Bator havaalanı yerine İrkutsk havaalanına inmek zorunda kaldı" dendi.

Haber ajansına açıklamada bulunan yetkili, uçağın yakıt ikmali yaptığını ve 150 yolcusu olan uçaktan kimsenin inmeyerek uçakta beklediğini ve uçağın tekrar havalanması için beklediğini belirtti.

Daha önce yapılan açıklamada İstanbul'dan havalanan THY342 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağın teknik arıza nedeni ile İrkutsk havaalanına indiği belirtilmişti. Flightradar24'e göre uçak kısa bir süre önce İrkutsk havaalanından havalandı.

Kaynak : DHA