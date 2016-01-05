Hangi taşeron işçilere kadro var? - Torba Yasa Taşeron Teklifleri - Taşeron En Son Gelişmeler - Taşeron İşçi alımları Kadro Ayarlaması



2015 yılı taşeron işçiler için kadro getirecek mi ?Merakla beklenen taşeron kadrosu gerçekten geliyor mu?Taşeronda son dakika kadro haberleri haberimizin detayında yer almaktadır.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Faruk Çelik taşeron işçilere beklediği müjdeyi verdi.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Faruk Çelik, Şanlıurfa’daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair konuları ele alan Çelik, taşeron işçilere iş güvencesi verileceğini belirtti. Asgari ücretin bin 300 lira olacağını söyleyen Çelik, "Taşeronla ilgili yasa meclise geçmiş ve bakanlar kuruluna sunulmuştu. Hükümet kurulamadığı için gerekli netice alınamadı. Kamuda çalışan taşeronlara iş güvencesi getirdik. Bakınız karayollarında çalışan yaklaşık 6 bin işçimiz bu anlayışla şimdi kadroya geçti. Aynı şekilde kamuda çalışanlara iş güvencesi gelecek. Taşeron işçiler artık çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım diye endişe etmeyecek ve iş güvencesine sahip olabilecek” dedi.









Daha önce Çelik şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Yardımcı işler ile asıl işler arasında net bir hat olmadığı için yaşanan karmaşa yargıya intikal etti ve yargı birçok işçinin aslında asıl işte çalıştığına dair hüküm verdi. Bunların kadroya alınmasıyla ilgili veya tazminatlarının ödenmesiyle ilgili yargının çok net bir kararı var. Bunlarla ilgili biz henüz netleşmiş bir karar veremedik. Bu konu önümüzde kangren olarak duruyor. Bir an önce çözülmesi gerekli. Bir taraftan Bakanlar Kurulu kararıyla hangi işlerin yardımcı işler olduğu, hizmet alımı işler olduğu netleşmedi, diğer taraftan ise bu mahkeme kararıyla ilgili uygulamalarımızın netleşme anında olduğumuzu söyleyebilirim.İş güvenliği ile ilgili tasarı alt komisyonda. Yakında yasalaşacak. Yeni yasa ile iş güvenliği uzmanı işyerindeki tehlikeli işleri durdurması gerekiyorsa, durumu hem işverene hem de aynı anda bakanlığa bildirecek. Bildirmediği an onun belgesiyle ilgili işlemler yapılacak. İş güvenliği uzmanı, işyerinde 'durdurmayı gerektiren acil, tehlike arz eden bir şeyi gördü ve bunu bakanlığa bildirdi' diye işveren tarafından işine son verilirse, buna 1 yıllık tazminat getiriyoruz."dedi.

2015'te taşeron işçileri bakın ne bekliyor!

Kamu taşeronları için Ocak ayı içerisinde %3 Temmuz ayında ise %3,5 artış gelecek.Yani yıllık olarak yaşanacak olan artışın %6,09 ile %7,12 arasında bir artışa tekabül edeceği konuşuluyor.

Taşeron işçilerin istekleri dikkate alınmadığından mı bilemiyoruz ama bu konu iyice yılan hikayesine döndü.Ne çıkan yasalar taşeronları mutlu ediyor.Ne taşeronların istediği kadro veriliyor bakalım nereye kadar böyle sürecek.

Taşeron işçiler diğer çalışanlar gibi izin günü kullanma hakkı istiyorlar.Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istemeleri de en doğal haklarından birisi olsa gerek.Ağır şartlarda çalışmalarına rağmen aldıkları ücretlerin düşük olması ayrı bir sorun.

Yapılan çalışmalar ile birlikte gerçekleştirilmesi beklenilen iyileştirmeler arasında ilk önce çalışma şartları yer alıyor. Çalışma şartlarında yapılacak iyileştirmeler ile taşeron işçilerin yıllık izinlerine de düzenlemeler getirilecek.

En önemli gelişme ise kamu kurumlarındaki taşeron işçilerin kadrolaşması olacak. Özelikle maaşlarda iyileştirme yaşanması beklenilirken, taşeron yasası ile birlikte maden veya temizlik işçisi gibi çok zor koşullar altında çalışan işçilerin hakkını savunacak. Böylelikle hem hakkı olan maaşları alacaklar, hem de hakkı olan izinleri rahatça kullanabilecekler.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kamu işçilerine 500 TL denge ödeneği vereceklerini açıkladı. Davutoğlu taşeron işçileriin sorunları çözümü konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Davutoğlu, "Taşerona net bir şekilde düzenleme getireceğiz. Taşeron işçi konusu seçimden sonra nihai bir şekilde sonuca kavuşturacağız. Taşeron işçiler mağdur edilmeyecek." dedi.



Kamu işçilerinin yıllık maaş artışının ise 11,6 olarak belirlendiğini söyledi.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşk'ünde, Kamuda Çalışan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesine Esas Teşkil Edecek Çerçeve Anlaşma Protokolü basın toplantısı ve imza töreninde konuşuyor.



İşte Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;



Dünyada en değerli şey, helal rızık için dökülen terdir. Halkımıza daha iyi bir hizmet vermek için çalışıyoruz. İmkanlarımızca işçilerimizin taleplerini karşılamaya özen gösterdik.



Yılda 1 defa olmak üzere tüm işçilere 500 TL ödeme yapılacak. Taşeron konusuna çözüm bulmaya kararlıyız. Bütün işçilerimize bu parayı iyi günlerde kullanmaları konusunda iyi dileklerimi ifade etmek istiyorum.



Ölçü nedir biliyor musunuz arkadaşlar, Sendika temsilcilerinin yüzünün gülmesi. Kamu olarak gerekli adımları attık.

Özel güvenlik olarak çalışanların hiçbiri mağdur edilmeyecek. Sadece kritik kamu kurumlarında özel düzenlemelere gidebiliriz. Oralardaki özel güvenlik elemanlarının mağduriyetleri olmayacak. Kimse bundan olumsuz etkilenmeyecek.



YÜZDE 11,3 ORANINDA ARTIŞ...



Geçici işçilerde, eğer o alanda işçiye ihtiyaç varsa bu süre kısıtlamasını aşacak yasal düzenleme yapılacak, yani 5 ay 29 gün gibi bir süre olduğu düşünülmeksizin, bunlar işlerine devam edebilecekler.



Ücret zammı olarak 2015'in birinci altı aylık döneminde yüzde 6, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 5 oranında olmak üzere toplamda yüzde 11,3 oranında artış yapılmıştır



Düşük ücretlilerde aylık 50 Türk Lirası ile 100 Türk Lirası iyileştirme yapılmıştır. Düşük ücretten kasıt da aylık 2 bin 150 Türk Lirasının altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, 2 bin 150 Türk Lirasını geçmemek üzere 100 Türk Lirası her ay için iyileştirme yapılacak. 2 bin 151 Türk Lirası ile 2 bin 250 Türk Lirası olan aylık brüt çıplak ücretlerine aylık 2 bin 250 Türk Lirasını geçmemek üzere 75 Türk Lirası, 2 bin 251 Türk Lirası ile 2 bin 350 Türk Lirası arasındaki işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, 2 bin 350 Türk Lirasını geçmemek üzere aylık 50 Türk Lirası iyileştirme yapılacaktır.



Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faruk Çelik:



40 bin işçinin ücretlerinde yüzde 16’ının üstünde artış sağlandı. Yıllık verilen 500 lira işin içine girmiyor. Sayın Başbakan talimatınızla bu yüzlerin gülmesi için çok büyük gayret gösterdik. Netice olarak bir noktaya geldik. Aşılamayan konular vardı. Başbakanımızın talimatı ile bu konular aşıldı.



28 Ağustos 2015 tarihinde yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem oldu.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında yaklaşık 40 yıllık bir tecrübe ve birikime sahip olan ERDEM, 28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tezkere ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilmiştir.

TAŞERON İŞÇİ





Biz bu konuyu çözdük. Esas işte taşeron işçi çalıştırılamaz dedik. Yardımcı işleri hizmet alımı yoluyla yapılabilir, bunu da netleştirdik. Nitekim yakın dönemde esas işte çalıştırılan Kara Yolları işçilerinin önemli bir kısmını kadroya alma sürecini başlattık. Önümüzdeki dönemde peyder pey esas işte çalışan işçileri kadroya alacağız. Mesela, temizlik işi Maliye'nin esas işi değil, onu hizmet alımıyla yapmaya devam edecek. Ama örnek olarak herhangi bir bakanlığın herhangi bir kamu kuruluşunun esas işini yapıp şu anda taşeron konumunda olanlar yani hizmet yoluyla istihdam edilenler kadroya alınacak. Biz zaten kanunu çıkardık, uygulamasına da başladık.

Maliye Bakanı Şimşek, taşeron işçilerin durumuyla ilgili son dakika müjdesini verdi. Bakan Şimşek, "Biz bu konuyu çözdük. Taşeron işçileri kadroya alacağız ama yardımcı taşeronlar hariç" dedi.Maliye Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Mehmet Şimşek, Habertürk TV'de Ankara Temsilcisi Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:Muhalefetin bugünkü söylemi aslında yeni değil. Muhalefet 1990'lardan beri fazl değişmedi. Aslında sayın Demirel'in öğrencileri bunlar.Önceki seçimlerde de benzer içi boş vaatlerde bulundular.1500 lira asgari ücret ana muhalefetin içi boş bir vaadi. Türkiye'nin istihdam arttırması gerekiyor.Bütün araçların her türlü masrafı 3,3 milyar liradır.2002 yılından bu yana 6.1 milyon vatandaşımıza iş bulduk.Türkiye'deki işsizlik istatistikleri Avrupa Birliği standartlarının aynısıdır. Sayın Kılıçdaroğlu bu aralar bol bol palavra attığı için, normalde bu tür bir şey söylemem ama çıkıyor diyor ki "siz elmasın vergisini sıfırladınız" Külliyen yalan. Değerli taş, mücevher, elmas alında eğer kayıt dışı çalışmıyorsa yüzde 18 KDV ödemek zorundasın.2003 yılından bu yana, 500 bine yakın öğretmeni atamışız.