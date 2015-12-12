Hande Erçel hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı

Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz arasındaki aşk dedikoduları gerçek çıktı. Oyuncu çift önceki gece Karaköy'de objektiflere takılınca panik yaptı.

"Lütfen Çekmeyin" Diye Bağırdı

Erçel muhabirlere, "Lütfen çekmeyin" diye bağırırken, morali bozulan Daymaz sessiz kaldı.

Hande Erçel Kimdir?

Doğum yeri Bandırma olan Hande Erçel 1993 doğumlduru. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okuyor. 2015 yılında katılmış olduğu Miss Cilivaliton of the World yarışması katılmıştır. Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada 2. olmuştur. Daha önce Çılgın Dersane Üniversitede ve Hayat Ağacı dizilerinde oynadı.

Çılgın Dersane Üniversitede ile ekran macerasına başlayan Hande Erçel'in hayali dizinin reyting kurbanı olmasıyla yarım kaldı. Erçel, eylül 2014 sezonunda TRT'de yayınlanan 'Hayat Ağacı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Genç oyuncu dizide İdil Fırat (Filiz) ve Fikret Kuşkan'ın (Murat) kızları Selen Karahanlı karakterine hayat verdi.