Hamza Hamzaoğlu Sabri Sarıoğlu'nu istiyor Galatasaraylılar bu teklife çok sevinecek

Denizli'nin gelişiyle kulübeye dönen ve Linnes transferiyle ilk 11'e girme şansı azalan Sabri'ye, eski hocası talip oldu. "Galatasaray'dan adam almak istemiyorum" diyen Hamzaoğlu, Cim Bom'un bırakması halinde tecrübeli oyuncuyu Bursa'ya transfer edeceği mesajını yolladı.



13 YILLIK SERÜVEN SONA ERİYOR

Galatasaray ile Sabri Sarıoğlu 'nun 13 yıllık yol serüveninde sona geliniyor. Otomatik olarak uzayacak sözleşmesi yönetim tarafından engellenen tecrübeli futbolcu, Mustafa Denizli göreve geldikten sonra forma bulmakta zorlanıyordu. Özellikle 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisiyle gözden düşen Sabri, yerini Tarık'a kaptırmıştı. Bununla birlikte Martin Linnes transferi de, tecrübeli futbolcunun artık 11'e dönmesinin çok zor olduğunun bir başka göstergesi.

HAMZAOĞLU YÖNETİME BİLDİRDİ

Sabri'nin taraftar ile arasındaki kötü ilişki, eski hocası Hamza Hamzaoğlu 'nun da gözünden kaçmış değil. Taraftarın tepki gösterdiği maçlardan sonra bile sahip çıktığı eski oyuncusuna talip olan Hamzaoğlu, onu Bursa'ya getirmeye kararlı ve bu isteğini yönetime de bildirmiş durumda.





4.8 MİLYON TL GARANTİ

İlk iş olarak Bursaspor'un sağ beki Advincula'yı gönderen Hamza hoca, bu boşluğu Sabri'nin dolduracağı görüşünde. İlk toplantısında, "Galatasaray'dan adam almak istemiyorum" diyen Hamzaoğlu, Cim Bom'un serbest bırakması halinde bu işin bitirilmesini istiyor. Galatasaray da bu transfere sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar böylece 31 yaşındaki oyuncunun 4.8 milyon Lira olan garanti ücretinden kurtulmuş olacak. Hamzaoğlu'nun sol beke de bir başka eski öğrencisi Güray'ı aldırarak, hem takım üzerinde bir hakimiyet kurmayı planladığı hem de oyuncularına sahip çıkmayı amaçladığı belirtiliyor.









(Kaynak: Fanatik)