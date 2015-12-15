Halk Tv neden kapalı? - Halk Tv kapandı mı? - Halk Tv neden kapandı? - Halk Tv'yi kim kapattı

Öğle saatlerinde Halk TV yayını tüm platformlarda karartıldı. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun konuk olduğu Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan “Halk TV hiçbir platformda yok.. Karartmaya düştük” diyerek yayındaki kesintiyi duyurdu. Teknik nedenlerden kaynaklandığı anlaşılan sorunun giderilmesinin ardından Halk TV, yayınına devam etti.

Halk TV’nin Grid Telekom isimli aracı uydu firmasında yaşanan teknik aksaklıktan dolayı yayınına ara verdiği ve yetkililerin aksaklığı gidermek için yoğun çaba harcadığı belirtildi. Teknik aksaklığın giderilmesinin ardından Halk TV günlük yayın akışına devam etti.

HALK TV’DEN AÇIKLAMA

Halk TV yayını tüm platformlarda kesilirken, Sözcü’ye konuşan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, yayınlarının uyduya bağlayan aracı şirketteki sıkıntıdan dolayı kesildiğini ve şimdilik uyduya direkt olarak bağlanarak yayına devam ettiklerini söyledi.

Halk TV’nin resmi twitter hesabı Halktv.com.tr adresinden ise şu açıklama yapıldı:

“Yayınımızı uyduya ileten aracı şirketten kaynaklı sorun nedeniyle yayınımız kesildi, teknik aksaklık giderilmeye çalışılıyor.”