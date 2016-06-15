Hakkı Devrim neden öldü? Hastalığı neydi?

Türk basının duayen isimlerinden Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Devrim, bu sabah evinde hayata gözlerini yumdu. Hakkı Devrim'in hayatını kaybetmesi sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.



Hakkı Devrim'in hastalığı neydi?



Hakkı Devrim uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Bu sabah bedeni dayanamadı ve hakkın rahmetine kavuştu.





YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Duayen gazeteci Hakkı Devrim'in oğlu gazeteci Serdar Devrim milliyete.com.tr'ye yaptığı açıklamada babasının sabah saat 10.00 sıralarında evde vefat ettiğini dile getirdi. Serdar Devrim, babası için yarın Levent Camii'nde tören düzenleneceğini ve Kiloys'taki aile mezarlığında toprağa verileceğini söyledi. Hakkı Devrim'in eşi Gülseren Devrim 26 Nisan 2008'de hayatını kaybetmişti.

HAKKI DEVRİM KİMDİR?

1947 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi ve 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1950-1954 yılları arasında İstanbul Radyosu söz ve temsil yayınlarında reji asistanı olarak çalıştı.

Gazeteciliğe, 1952 yılında Son Saat'te röportaj yazarı olarak başladı. Daha sonraları Tercüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres ve Tasvir gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Yeni Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı; "Fısıltı" köşesinin yazarıydı. 1965'te Meydan Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Meydan Larousse ansiklopedisinin genel yayın müdürlüğünü yaptı. 1973 yılında, arkadaşlarıyla birlikte Kaynak Kitaplar Yayınevi'ni kurdu. Bir süre basın-yayın dünyasından uzaklaştıktan sonra 1990'da Doğan Yayın Grubu'nda gazeteciliğe döndü ve tanıtım (promosyon) programlarında yer alan ansiklopedilerin hazırlanmasına katıldı. Daha sonraları, AD Kitapçılık'ta Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı (halen yayın kurulu üyesidir.) 1995'te Posta'da Telaynak köşesini yazdı. CNN Türk'te "Hakkıyla Sohbet" ve "Günbegün" adıyla sohbet programları yaptı. 2005-2011 yılları arası Okan Bayülgen'in birçok programlarında daimi konuk olmuştur. Devrim, ayrıca uzun yıllar Radikal'de köşe yazarlığı (Cihannüma) yaptı. 26 Nisan 2008'de eşi Gülseren Devrim'i toprağa verdi.