Hafta sonu havale yapılır mı?

Bankalarda müşterilerin en çok ve en sık kullandığı işlemlerden birisi para transferi yapmaktır. İki farklı çeşit para transferi işlemi mevcuttur. Bunlardan havale, bir bankanın kendi hesapları arasında yapılan para transferidir. Eğer para transferi yapılan bankalar farklı ise, bu işleme EFT denir.
Havale işlemini haftanın her günü her saat yapabilmenize rağmen, transfer edilen para, gönderildiği hesaba ancak işlemin yapıldığı gün ve saati takip eden mesai gününde 08:00 ile 18:00 saatleri arasında transfer olacaktır. Örneğin Cumartesi gecesi 23:00’da yapmış olduğunuz bir havale, ancak Pazartesi günü mesai saatleri içinde gönderilen hesaba transfer olabilir.
Havale yapmak isteyenlerin bilmesi gereken 3 ana kural özetle şunlardır:
1. Haftanın her günü her saat havale yapılabilir.