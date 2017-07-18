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Hafta sonu havale yapılır mı?

Hafta sonu havale yapılır mı? Hafta sonu havale hesaba geçer mi? Hafta sonu havale nasıl yapılır? Haftasonu havale hesaba geçmesi ne kadar sürer? Detaylar haberimizde

Hafta sonu havale yapılır mı?

Bankalarda müşterilerin en çok ve en sık kullandığı işlemlerden birisi para transferi yapmaktır. İki farklı çeşit para transferi işlemi mevcuttur. Bunlardan havale, bir bankanın kendi hesapları arasında yapılan para transferidir. Eğer para transferi yapılan bankalar farklı ise, bu işleme EFT denir.

Bir bankadaki hesabından başka bir banka hesabına para transferi yapmak isteyen bir kişi, yani EFT yapacak olan bir kişi bu işlemi sadece hafta içi mesai saatleri içinde yapabilir. Para transferi yapılacak hesaplar aynı bankadan ise, kişi bu işlemi haftanın her günü istediği herhangi bi saat gerçekleştirebilir. Havale yapılırken en çok merak edilen ve çoğu kişinin yanlış bildiği bir durum ise, para transferinin ne zaman olacağıdır.

Havale işlemini haftanın her günü her saat yapabilmenize rağmen, transfer edilen para, gönderildiği hesaba ancak işlemin yapıldığı gün ve saati takip eden mesai gününde 08:00 ile 18:00 saatleri arasında transfer olacaktır. Örneğin Cumartesi gecesi 23:00’da yapmış olduğunuz bir havale, ancak Pazartesi günü mesai saatleri içinde gönderilen hesaba transfer olabilir.

Havale yapmak isteyenlerin bilmesi gereken 3 ana kural özetle şunlardır:

1. Haftanın her günü her saat havale yapılabilir.
2. Havale işlemlerinizi ATM’lerden, internet bankacılığı kullanarak veya şubelere bizzat gidip yapabilirsiniz.
3. Mesai saatleri dışında yapmış olduğunuz havale işleminizdeki para miktarı, alıcının hesabına en erken mesai gününde ulaşacaktır.
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Hafta Sonu Havale Yapılır Mı
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