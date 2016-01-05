Hacker Grubu Ajanlar Meydan Okudu!

Kendilerine “Ajanlar” adını veren hackergrubu, Rusya ile baş gösteren uçak krizinden sonra Rus sitelerine yönelik çok sayıda saldırı düzenledi. Türkiye’ye yönelik banka ve kamu kuruluşlarına yapılan siber saldırının ardından karşı saldırıya geçerek binlerce Rus sitesini hack’leyen grup, “Türkiye’ye siber savaş ilan eden kim olursa karşılık veriyoruz” dedi.

10 KİŞİLİK HACKER GRUBU

“Ajanlar” grubundan ‘Fenerove’, 2012’de oluşturdukları grubun hiçbir çıkar beklemeksizin Türkiye’nin aleyhine yapılan siber saldırılara karşılık verdiğini söyledi. Fenerove’nin verdiği bilgiye göre grupta lisede ve üniversitede eğitim gören 10 kişi bulunuyor.

OBAMA, RUSYA ve Anonymous'a SALDIRI

Yaptıkları iş gereği kendilerine “Ajanlar” adını koydular. Şu ana kadar ABD Başkanı Obama’dan Red Hack grubuna, İsrail’den PKK’ya yakın sitelere kadar binlerce siteye karşı siber saldırı düzenlediler. Obama’nın sitesine yönelik saldırının gerekçesi ABD Başkanı’nın Türkmenler’in katledilmesine yönelik hiçbir ses çıkarmaması...

'ÜLKEMİZ SİBER SAVAŞTA BOYUN EĞMEYECEK'

Red Hack sitesini Türk olarak saymadıkları için onlara da siber saldırı düzenlediklerini söyleyen Fenerove, “Türkiye’nin aleyhine davranış oluşturacak her yere saldırıda bulunduk. Sadece siteleri hack’lemekle kalmadık, bankalarını çökerttik. Ülkemizin siber savaşta da boyun eğmeyeceğini göstermek istedik” dedi.

‘AÇIĞI OLAN TÜRK SİTELERİNİ UYARDIK’

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous’un bir süre önce yaptığı saldırıya değinen Fenerove, “Önceki hafta ülkemize yönelik yoğun bir siber saldırı oldu. Bazı bankaların siteleri çalışmadı. Biz de Anonymous’u durdurmak ve bizim de gücümüz olduğunu göstermek için böyle bir saldırı yaptık.

SES GETİRECEK EYLEMLER YAPACAKLAR

Anonymous da bu saldırıyı beklemiyordu. Sonradan geri adım attılar” diye konuştu. Türk sitelerine saldırı yapmadıklarını kaydeden Fenerove, “Genelde açık bulduğumuz Türk sitelerini açıklarını kapatmaları için mail atarak uyarırız” bilgisini verdi. Fenerove, ses getirecek eylemler yapacaklarını söyledi.

Kaynak : Habertürk