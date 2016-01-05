Güneşi Kızları Dizisinin Güzeli Hande Erçel Selin Kimdir?

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Kızları çok yakında başlıyor.Başrollerinden Emre Kınay ve Evrim Alasya rol aldığı dizide Burcu Özberk, Hande Erçel ve Miray Akay gibi genç oyuncular da yer alıyor. Evrim Alasya üç kız annesi bir edebiyat öğretmenini canlandıracak. Genç oyuncular Burcu Özberk ve Hande Erçel ikiz kardeşleri canlandırırken Miray Akay ise ikizlerin küçük kardeşini canlandıracak. Emre Kınay ise Güneş öğretmenin evleneceği zengin iş adamı Haluk Mertoğlu'nu canlandırıyor.



Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakterini güzel oyuncu Hande Erçel canlandırıyor. Nazlı'nın ikiz kardeşi olan Selin süsüne düşkün bakımlı bir kızdır. İkiz kardeşi Nazlı ise salaş ve rahat bir kızdır. Nazlı ikiz olmalarına rağmen Selin'e ablası gibi davranır. Annesinin evlilik kararına en sıcak bakan isim de Selin'dir. İzmir'de İstanbul'a taşınma kararına da hiç karşı çıkmaz. Hatta bu haber onu çok mutlu eder. İstanbul'a geldikten sonra da Haluk'un oğlu Ali ile dost olmaya çalışır. Ama Ali daha ilk görüşte Selin'den hiç hoşlanmaz.



Güneşin Kızları Selin Kimdir? Gerçek Adı Ne?

Hande Erçel Kimdir?

İlk olarak Çılgın Dershane filminde rol alan genç oyuncu daha sonra ise TRT 1'de yayınlanan Hayat Ağacı dizisinde rol aldı. Hayat Ağacı'nda canlandırdığı Umut karakteri ile başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Kanal D'nin yeni dizisi Güneşin Kızları ile yeniden kamera karşısına geçen güzel oyuncu Selin karakterini canlandırıyor.



