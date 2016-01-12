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Güllerin Savaşı Dizisi Oyuncusu Çiçek Feyza Civelek Kimdir?

Güllerin Savaşı Dizisi Oyuncusu Çiçek Feyza Civelek Kimdir? Güllerin Savaşı dizinde neler oluyor son bölüm özeti ve güzel oyuncu hakkında tüm detaylar haberimizde

Güllerin Savaşı Dizisi Oyuncusu Çiçek Feyza Civelek Kimdir?

 Kanal D'nin; başrollerini Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'in paylaştığı, Serap Aksoy, Atilla Şendil, Yiğit Kirazcı, Arif Pişkin, Sercan Badur, Meltem Pamirtan, Berk Yaygın, Münire Apaydın, Zeynep Köse ve Pınar Afşar'ın eşlik ettikleri, senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı, Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında...


Feyza Civelek Kimdir? 


01 Ocak 1995 İstanbul doğumludur.


Feyza Civelek, küçük yaşta oyunculuğa başlamış, oynadığı dizilerle tanınmıştır.Annesi, Güllerin Savaşı dizisinin senaristi Melis Civelek'tir.


Feyza Civelek'in rol aldığı ve canlandırdığı karakterler ve dizi filmler şunlardır;


(2014)Güllerin Savaşı - Feyza Civelek Çiçek Çelik
(2012)Feyza Civelek Adını Feriha Koydum - Lara olarak ekran karşısına geçti
(2009)Feyza Civelek Kavak Yelleri - Deniz'in Kuzeni Nazı oynadı
(2009)Feyza Civelek Acemi Cadı - Feyza karakterini canlandırdı

KONU


Gülru, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doğmuş, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkün müştemilatında büyümüştür. Göz kamaştıran köşkün bahçesinde yeşermiş büyük hayalleriyle birlikte bir ayağı hala mütevazi mahallesindedir. Köşk ve mahalle arasında mekik dokuyan Gülru’nun aslında küçük bir dünyası vardır. 


Mahallenin bıçkın delikanlısı, çocukluk aşkı Mert, üzerine titreyen sevgi dolu babası Salih, her biri canından bir parça olan kız kardeşleri ve köşkün sorunlu oğlu biricik dostu Cihan, Gülru’nun küçük dünyasının kahramanlarıdır.  Ancak, biri daha vardır ki; Gülru’nun dünyası adeta onun etrafında döner. Gülru, çocukluğundan beri köşkün güzel kızı Gülfem Sipahi’ye hayrandır. Ailesinin ve Mert’in hiç onaylamadığı bu hayranlık Gülfem’in yıllar sonra köşke geri dönmesiyle yeniden alevlenir.


Gülfem’e kendini sevdirmek için elindne geleni yapan Gülru’nun yolu, Gülfem’in büyük kalp kırıklığı Ömer Hekimoğlu ile kesişir.  Gülru ve Ömer’in sıradışı tanışmalarıyla genç kızın küçük dünyasında hayaller ve gerçekler altüst olmak üzeredir. Masum bir hayranlık ve büyük hayaller rayından çıkarken güllerin savaşı başlar. Ne küçük mahalle ne de gösterişli köşk için güllerin savaşından kaçış yoktur.


OYUNCULAR


Damla Sönmez
Gülru Çelik


Barış Kılıç
Ömer Hekimoğlu


Canan Ergüder
Gülfem Sipahi


Yiğit Kirazcı
Mert Gencer


Sercan Badur
Cihan Sipahi


Berk Yaygın
Yener Yıldırım


Zeynep Köse
Yonca Çelik


Feyza Civelek
Çiçek Çelik


Meltem Pamirtan 
Mesude Çelik Yıldırım


Aslı İçözü
Halide Demir


Pınar Afşar
Ayla Sipahi
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Anahtar Kelimeler:
Güllerin SavaşıFeyza Civelek
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