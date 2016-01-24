Güllerin Savaşı Dizisi Erkek ve Bayan Oyuncuları

Güllerin Savaşı dizisi oyuncuları kimler? Hangi ünlü kimi canlandırıyor? Senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı, Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.Her bölümü heyecan dolu sahnelerle dolu Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Güllerin Savaşı oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar haberimizde...

Kanal D'nin; başrollerini Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'in paylaştığı, Serap Aksoy, Atilla Şendil, Yiğit Kirazcı, Arif Pişkin, Sercan Badur, Meltem Pamirtan, Berk Yaygın, Münire Apaydın, Zeynep Köse ve Pınar Afşar'ın eşlik ettikleri, senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı, Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında...





KONU

Gülru, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doğmuş, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkün müştemilatında büyümüştür. Göz kamaştıran köşkün bahçesinde yeşermiş büyük hayalleriyle birlikte bir ayağı hala mütevazi mahallesindedir. Köşk ve mahalle arasında mekik dokuyan Gülru’nun aslında küçük bir dünyası vardır.

Mahallenin bıçkın delikanlısı, çocukluk aşkı Mert, üzerine titreyen sevgi dolu babası Salih, her biri canından bir parça olan kız kardeşleri ve köşkün sorunlu oğlu biricik dostu Cihan, Gülru’nun küçük dünyasının kahramanlarıdır. Ancak, biri daha vardır ki; Gülru’nun dünyası adeta onun etrafında döner. Gülru, çocukluğundan beri köşkün güzel kızı Gülfem Sipahi’ye hayrandır. Ailesinin ve Mert’in hiç onaylamadığı bu hayranlık Gülfem’in yıllar sonra köşke geri dönmesiyle yeniden alevlenir.

Gülfem’e kendini sevdirmek için elindne geleni yapan Gülru’nun yolu, Gülfem’in büyük kalp kırıklığı Ömer Hekimoğlu ile kesişir. Gülru ve Ömer’in sıradışı tanışmalarıyla genç kızın küçük dünyasında hayaller ve gerçekler altüst olmak üzeredir. Masum bir hayranlık ve büyük hayaller rayından çıkarken güllerin savaşı başlar. Ne küçük mahalle ne de gösterişli köşk için güllerin savaşından kaçış yoktur.





OYUNCULAR