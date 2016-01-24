Güllerin Savaşı Dizisi Erkek ve Bayan Oyuncuları

Güllerin Savaşı dizisi oyuncuları kimler? Hangi ünlü kimi canlandırıyor? Senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı, Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.Her bölümü heyecan dolu sahnelerle dolu Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Güllerin Savaşı oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D'nin; başrollerini Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'in paylaştığı, Serap Aksoy, Atilla Şendil, Yiğit Kirazcı, Arif Pişkin, Sercan Badur, Meltem Pamirtan, Berk Yaygın, Münire Apaydın, Zeynep Köse ve Pınar Afşar'ın eşlik ettikleri, senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı, Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında...
KONU
Gülru, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doğmuş, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkün müştemilatında büyümüştür. Göz kamaştıran köşkün bahçesinde yeşermiş büyük hayalleriyle birlikte bir ayağı hala mütevazi mahallesindedir. Köşk ve mahalle arasında mekik dokuyan Gülru’nun aslında küçük bir dünyası vardır.
Mahallenin bıçkın delikanlısı, çocukluk aşkı Mert, üzerine titreyen sevgi dolu babası Salih, her biri canından bir parça olan kız kardeşleri ve köşkün sorunlu oğlu biricik dostu Cihan, Gülru’nun küçük dünyasının kahramanlarıdır. Ancak, biri daha vardır ki; Gülru’nun dünyası adeta onun etrafında döner. Gülru, çocukluğundan beri köşkün güzel kızı Gülfem Sipahi’ye hayrandır. Ailesinin ve Mert’in hiç onaylamadığı bu hayranlık Gülfem’in yıllar sonra köşke geri dönmesiyle yeniden alevlenir.
Gülfem’e kendini sevdirmek için elindne geleni yapan Gülru’nun yolu, Gülfem’in büyük kalp kırıklığı Ömer Hekimoğlu ile kesişir. Gülru ve Ömer’in sıradışı tanışmalarıyla genç kızın küçük dünyasında hayaller ve gerçekler altüst olmak üzeredir. Masum bir hayranlık ve büyük hayaller rayından çıkarken güllerin savaşı başlar. Ne küçük mahalle ne de gösterişli köşk için güllerin savaşından kaçış yoktur.
OYUNCULAR
Damla Sönmez Kimdir? Tıklayınız
Gülru Çelik
Genç, cesur ve güzel. Kenar mahallede doğmuş, Sipahi Köşkü’nde büyümüş. Bahçıvanın kızı. Henüz 6 yaşındayken,‘Büyüyünce Gülfem Sipahi olacağım’ demiş. Bedeli ne olursa olsun!
Barış Kılıç Kimdir? Tıklayınız
Ömer Hekimoğlu
Ömer Hekimoğlu Kadınları sihirli parmaklarından önce karizmasıyla büyüleyen bir estetik cerrah. ‘Güzelliğin Efendisi’ Gülfem’in kırık kalbinin, Gülru’nun ilk kalp çarpıntılarının yegane sahibi.
Canan Ergüder Kimdir? Tıklayınız
Gülfem Sipahi
En iyi arkadaşı da en amansız düşmanı da; aynalar olan kadın. Çarpıcı, klas ve tutkulu. Kibirli yalnızlığının altında kırık kalbi var. İki korkunun esiri; yaşlanmak ve kaybetmek.
Yiğit Kirazcı Kimdir? Tıklayınız
Mert Gencer
Kenar mahallenin tatlı serserisi. Adı gibi mert olsa da bir baltaya sap olamamış. Cebinde hayalleri, hayallerinde ilk gözağrısı, büyük aşkı Gülru. Öl dese ölür ama büyü dese.. büyüyemez.
Sercan Badur Kimdir? Tıklayınız
Cihan Sipahi
Gülfem’in ‘talihsiz’ kardeşi. Acımasız bir çocuk oyununun kurbanı. Gözlerden uzak, tavan arasındaki dünyasında yalnızlığını paylaştığı tek kişi Gülru. Dostu, sırdaşı ve umutsuz aşkı Gülru.
Berk Yaygın Kimdir? Tıklayınız
Yener Yıldırım
Çelik Ailesinin başına gelmiş en kötü şey. Mesude’nin bencil, çıkarcı ve paragöz kocası.
Zeynep Köse Kimdir? Tıklayınız
Yonca Çelik
Gülru’nun ablası. Pahalı zevkler, ünlü markalar, para, para, para... Tek istediği zengin bir koca!
Feyza Civelek Kimdir? Tıklayınız
Çiçek Çelik
Gülru’nun kardeşi, bahçıvanın en küçük kızı. Ailesinin gözbebeği, ta ki yanlış kişiye aşık olana kadar.
Meltem Pamirtan Kimdir? Tıklayınız
Mesude Çelik Yıldırım
Gülru’nun büyük ablası. Kardeşlerine annelik yapan, anne olmak için yaratılmış ama bir türlü anne olamayan. Yanlış evlilik kurbanı.
Aslı İçözü Kimdir? Tıklayınız
Halide Demir
Sipahi Ailesinin emektar kahyası. Gülfem’in sadık karakutusu.
Pınar Afşar Kimdir? Tıklayınız
Ayla Sipahi
Gülfem’nin halası. Polonezköy’deki çiftliğinde sade bir hayat süren, güçlü, otoriter ve şefkatli bir kadın.