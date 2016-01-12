Güllerin Savaşı 66. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Kanal D'nin sevilen dizisi Güllerin Savaşı'nın heyecan dolu sahneleri yeni bölümde de eksik olmayacak.Gülfem ve Gülru'nun savaşı devam ediyor. Cumartesi akşamı KANAL D'de yayınlanacak Güllerin Savaşı yeni bölüm fragmanı ve bu hafta neler olacağıyla ilgili ayrıntılarhaberimizde...

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Gülru'nun Gülfem'e vurduğu ağır darbe, Cihan'ı da derinden yaralar. Cihan'ın, Gülru’ya verdiği beklenmedik karşılık Gülru'yu alt üst eder.

Gülfem en zor zamanında yanında Tibet'i bulurken, Ömer ise Gülru'ya sonu gelmeyen intikam oyunlarından cıkarabilmek için çırpınır; ancak Gülru için artık çıktığı yoldan dönmek imkansızdır. Bitmek bilmeyen savaş bir kez daha ortaya çıkarken, savaşçı güller sonunda en ağır kaybını verir.

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Gülru öğrendiği gerçekle bıçak sırtında olduğundan habersiz, Gülfem’e saldırmaya hazırdır. Cihan’ı şüphelendirmeden sessiz ve emin adımlarla harekete geçmek için doğru zamanı bekler.

Cihan’ın etkisiyle Gülru konusunda rahatlayan Gülfem ise, hiç beklemediği başka bir tehditle karşı karşıya kalmanın sıkıntısı içindedir. Gülru, Gülfem’le kedinin fareyle oynadığı gibi oynarken diğer yanda Gülru’dan aldığı destekle ayakta kalan Ömer, Mebrure’nin başına gelenleri aydınlatmak üzeredir. Ömer ve Gülru arasındaki duygusal yakınlaşma Gülru’nun duvarlarını adım adım yıkar. Öte yandan Gülru için, Gülfem’e hayatının en ağır darbesini vurma zamanı gelmiştir.

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GENEL KONU



Gülru, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doğmuş, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkün müştemilatında büyümüştür. Göz kamaştıran köşkün bahçesinde yeşermiş büyük hayalleriyle birlikte bir ayağı hala mütevazi mahallesindedir. Köşk ve mahalle arasında mekik dokuyan Gülru’nun aslında küçük bir dünyası vardır.



Mahallenin bıçkın delikanlısı, çocukluk aşkı Mert, üzerine titreyen sevgi dolu babası Salih, her biri canından bir parça olan kız kardeşleri ve köşkün sorunlu oğlu biricik dostu Cihan, Gülru’nun küçük dünyasının kahramanlarıdır. Ancak, biri daha vardır ki; Gülru’nun dünyası adeta onun etrafında döner. Gülru, çocukluğundan beri köşkün güzel kızı Gülfem Sipahi’ye hayrandır. Ailesinin ve Mert’in hiç onaylamadığı bu hayranlık Gülfem’in yıllar sonra köşke geri dönmesiyle yeniden alevlenir.



Gülfem’e kendini sevdirmek için elindne geleni yapan Gülru’nun yolu, Gülfem’in büyük kalp kırıklığı Ömer Hekimoğlu ile kesişir. Gülru ve Ömer’in sıradışı tanışmalarıyla genç kızın küçük dünyasında hayaller ve gerçekler altüst olmak üzeredir. Masum bir hayranlık ve büyük hayaller rayından çıkarken güllerin savaşı başlar. Ne küçük mahalle ne de gösterişli köşk için güllerin savaşından kaçış yoktur.



Yapım: Medyapım



Yapımcı: Fatih Aksoy



Uygulayıcı Yapımcı: Direnç Aksoy



Yönetmen: Emre Kabakuşak



Senaryo: Meryem Gür



Görüntü Yönetmeni: Atakan Küçükparlak



Sanat Yönetmeni: Hakan Sur



Müzik: ENC



Oyuncular: Damla Sönmez (Gülru), Barış Kılıç (Ömer), Canan Ergüder (Gülfem),Yiğit Kirazcı (Mert),Sercan Badur (Cihan),Arif Pişkin (Şevket),Meltem Pamirtan (Mesude),Uğur Kurul (Taner), Münire kseApaydın (Mebrure),Serap Aksoy (Cahide), Berk Yaygın (Yener),Zeynep Köse (Yonca), Feyza Civelek (Çiçek), Pınar Afşar (Ayla), Güzin Alkan (Naciye), Aslı İçözü (Halide)