Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Görünen Adam Dizisi Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor?

TRT Ekranlarında yayınlanan ve bir anda fenomen haline gelen Leyla İle Mecnun dizisi final yapmasının ardından bir çok kesimden birmesi üzüntü ile karşılanmıştı, gelen haberlere göre Görünen Adam isimli dizi devam niteliğini taşıyor ve aynı oyuncuların olacağı açıkladı Görünen Adam Dizisi Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

Görünen Adam Dizisi Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor?

 TRT çok ses getiren farklı dizisi Leyla ile Mecnun'dan sonra şimdi de Görünmez Adam isimli diziyi yayına getirmeyi planlıyor.Leyla ile Mecnun dizisinin devamı niteliğinde olacak olan  Görünen Adam dizisi oyuncuları kimler olacak? Leyla ve Mecnun dizisini seyretmiş olanlar Görünen Adam dizisinde hangi ünlünün kimi canlandıracağını merak ediyor. Görünen Adam dizisinin oyuncularının kimler olduğu haberimizin devamında...


TRT1 ekranlarında çok yakında yeni bir dizi daha başlıyor. Leyla ile Mecnun, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Şubat gibi yapımların baş mimarı olan Eflatun Film’in yapımcılığını üstleneceği Görünen Adam dizisi ile ilgili merak edilen oyuncu kadrosu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Dizinin Konusu:

Leyla ve Mecnun dizisinin devamı niteliğinde. Leyla ile mecnun dizisinin oyuncu tayfasının yer aldığı dizi komedi türünde bir dizidir. Daha henüz senaryosu netlik kazanmış değil.


Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden olan yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yönettiği başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin oynadığı Leyla ile Mecnun dizisinin mimarı olan Eflatun Film’den yeni bir dizi daha geliyor.

Dizinin Kadrosu:


Cengiz Bozkurt
 
Ahmet Mümtaz Taylan


Serkan Keskin

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Görünen Adam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.