Görünen Adam Dizisi Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor?

TRT çok ses getiren farklı dizisi Leyla ile Mecnun'dan sonra şimdi de Görünmez Adam isimli diziyi yayına getirmeyi planlıyor.Leyla ile Mecnun dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Görünen Adam dizisi oyuncuları kimler olacak? Leyla ve Mecnun dizisini seyretmiş olanlar Görünen Adam dizisinde hangi ünlünün kimi canlandıracağını merak ediyor. Görünen Adam dizisinin oyuncularının kimler olduğu haberimizin devamında...



TRT1 ekranlarında çok yakında yeni bir dizi daha başlıyor. Leyla ile Mecnun, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Şubat gibi yapımların baş mimarı olan Eflatun Film’in yapımcılığını üstleneceği Görünen Adam dizisi ile ilgili merak edilen oyuncu kadrosu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.



Dizinin Konusu:

Leyla ve Mecnun dizisinin devamı niteliğinde. Leyla ile mecnun dizisinin oyuncu tayfasının yer aldığı dizi komedi türünde bir dizidir. Daha henüz senaryosu netlik kazanmış değil.

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden olan yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yönettiği başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin oynadığı Leyla ile Mecnun dizisinin mimarı olan Eflatun Film’den yeni bir dizi daha geliyor.





Dizinin Kadrosu:

Cengiz Bozkurt

Ahmet Mümtaz Taylan

Serkan Keskin