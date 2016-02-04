Görünen Adam Dizisi Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor?

TRT çok ses getiren farklı dizisi Leyla ile Mecnun'dan sonra şimdi de Görünmez Adam isimli diziyi yayına getirmeyi planlıyor.Leyla ile Mecnun dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Görünen Adam dizisi oyuncuları kimler olacak? Leyla ve Mecnun dizisini seyretmiş olanlar Görünen Adam dizisinde hangi ünlünün kimi canlandıracağını merak ediyor. Görünen Adam dizisinin oyuncularının kimler olduğu haberimizin devamında...
TRT1 ekranlarında çok yakında yeni bir dizi daha başlıyor. Leyla ile Mecnun, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Şubat gibi yapımların baş mimarı olan Eflatun Film’in yapımcılığını üstleneceği Görünen Adam dizisi ile ilgili merak edilen oyuncu kadrosu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
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