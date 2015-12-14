Görevimiz Tehlike 5 Fragman Film izle

Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. IMF’i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika’nın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip; kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini; en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.





Tom Cruise'un artık bir aksiyon ikonu haline gelen Ethan Hunt karakterine geri döndüğü, Görevimiz Tehlike serisinin 5. filminin başrolünde ayrıca Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames,Paula Patton ve Jeremy Renner gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise; Jack Reacher filminde de Cruise ile birlikte çalışan Christopher McQuarrie oturuyor.