Google Play Store Dragon City Indir - Google Play Store İndir Güncel Versiyon

Mobil cihazların son yıllarda beklenmedik gelişimleri üzerine uygulama pazarı da hareketlendi.Bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli işletim sistemlerine özel market uygulamaları üretilmiştir. Android işletim sistemi cihazların uygulama marketi google play store nedir? Google Play Store, Android cihazlarla beraber gelir ve hiçbir şekilde kaldırılmaz. Android işletim sistemi için geliştirilmiş bütün uygulamaların yüklenildiği bir sunucu ve kategorize uygulaması olarak nitelendirilebilir. Peki, google play store nasıl çalışır? Çok basit bir mantığı vardır. Geliştiriciler, geliştirdikleri uygulamayı Google'dan aldıkları bir sertifika ile markete yüklerler ve indirmeye açarlar. Bu işlemi yapabilmek için Google'a her yıl ücret ödenmelidir. Yüklenen uygulamalardan elde edilecek gelirlerin tamamı geliştiriciye aittir. Kullanıcılar içinsegoogle play store en çok uygulamanın olduğu mobil markettir. iTunes ve Windows Phone marketlerinde Google Play'deki kadar çok uygulama yoktur. Uygulamaların fazla olması pozitif bir değer gibi görünebilir ancak değil. Google Play'e yüklenen uygulamaların birçoğu virüslü ve işlevsiz uygulamalardır. Hiçbir uygulama denetimden geçmemektedir. Bu sebeple kalite bakımından iTunes'in gerisinde kalmakta. Android cihazların zaten dış etkenlere açık olmaları sebebiyle uygulamalardaki virüsler cihazı kısa sürede kullanılmaz hale getirebiliyor. Konuyla ilgili Google Play yetkilileri herhangi bir etkili geliştirme yapmamıştır.

Android cihazla birlikte geldiği için google play store nasıl indirebilirim, diye merak etmeye gerek yok. Uygulama cihazın yerleşiğidir ve kök izni ile dahi kaldırılamaz. Kök izni cihazın root edilmesi ile alınan bir tür Android cihaz denetim seviyesidir. Google Play Store'da oyunlar, uygulamalar ve kitaplar şeklinde 3 ana kategori vardır. Bu kategoriler kendi içlerinde çok daha detaylıdır. Google Play ile ücretli veya ücretsiz uygulamalar indirilebilir. Kategoriler düzenlenirken uygulamanın işlevi ve kullanılabilecek yan işlevleri dikkate alınır. Bir uygulama hem iş, hem de haberleşme kategorilerinde olabilir. Oyunlar ve kitaplar da aynı şekildedir. Google Play'den indirilen kitapların okunabilmesi için Google Play Kitaplık uygulaması indirilmelidir. Özellikle tabletler için optimize edilmiştir ve etkin bir okuma deneyimi sağlar. Kullanıcıların bazıları google play store apk güncellendi mi, diye merak etmekte. Google Play Store uygulaması bir ek uygulama değildir. Bu yüzden google play store nasıl indirebilirim, nasıl güncelleyebilirim diye bir soru sorulması mantıklı olmaz. Ana uygulamadır ve Android işletim sisteminin kök dizininde yer alır. Otomatik olarak, izin almaya gerek duymadan güncellenir. Apk'sı indirilip uygulama güncellenebilir ancak her cihaz için aynı güncelleme yapılmadığı için bu bir sorun haline dönebilir. Güncellemeden sonra google play store güncel sürümünde neler var, açıklanmaktadır. Genellikle tema tasarımları, indirme sunucu bağlantı noktaları ve uygulama kategorileri güncellenmektedir.

Google Play Store mobil marketler arasında uygulama kalabalığı olan bir market. Yüklenen birçok uygulama gereksiz ve zararlı. Kısa bir sürede bu zararlı uygulamalardan temizlenmesi gerekiyor. Açık kaynak kodlu olarak geliştirildiği için Google Play'de aynı amaca hizmet eden birçok uygulama bulunabilir. Uygulama geliştiriciler arasında çok büyük bir rekabet vardır. Mobil cihazlarda en büyük pay Android'lerde olduğu için haliyle marketteki uygulamalardan edinilen kâr miktarı da çok yüksek olmakta. Geliştiricilerin birçoğu daha etkin cihazlar olan iOS için değil; Android için uygulama geliştirmeyi tercih ediyor. Bunun sebebi ise iOS marketinin son derece güvenli olması. Uygulamaları sisteme yükleyebilmek için çeşitli güvenlik aşamalarından geçmek gerekiyor. Aynı güvenlik seçeneği ile Google Play Store'un da hizmet etmesi bekleniyor. Ancak her şeye rağmen en iyi market uygulaması Google Play Store'dir.



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Periscope Uygulaması Nedir?

Periscope, Twitter’ın internet üzerinden canlı yayın yapmasını sağlayan sosyal bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlar tüm kullanıcılar tarafından izlenebilmekte.

Periscope Nasıl Kullanılır?

Periscope’u kullanmak için ilk önce Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Twitter ile Periscope'a giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayıp canlı yayınlar yapabilirsiniz.

Periscope Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Periscope üzerinden canlı yayın yapmak için; uygulamanın alt bölümünde bulunan kamera simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu bölüme tıkladıktan sonra; canlı yayınınızın gizli olup olmayacağını, konumun bildirilip bildirilmeyeceğini ve Twitter’da paylaşılıp paylaşılmayacağını seçip “Start Broadcast”e tıklayıp canlı yayına başlayabilirsiniz.Periscope'un ayarlar bölümündeki Autosave seçeneği ile canlı yayınlarınızı telefonunuza da kaydedebilirsiniz.