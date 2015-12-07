Google İğnesiz Kan testi Yapabilen Teknoloji Geliştirdi

Teknoloji devi Google, üzerindeki mikro partiküller sayesinde deriyi hissettirmeden delerek kan alan ve analiz eden akıllı bir cihazın patentini aldı. İğne kullanmadan kan alıp, bu örneği test edebilen cihaz giyilebilir bir ürün olarak parmak ucundan ve vücudun farklı noktalarından da kan alabilecek.

İnce bir borunun içinden aşırı tazyikli hava akımı ile mikro bir partikül göndererek deriyi delecek yeni ürün, az miktarda kan örneğini alıp analiz edecek. Bu cihazın bileğe takılabilen bir aygıta bağlanabileceği ya da doktorun elinde tutacağı bir cihaza takılabileceği belirtildi.

Geliştirilmeye başladıktan sonra ürünün akıllı bir saat şeklinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Google yetkilileri, yeni tasarımlarının bir gün diyabet hastaları tarafından kan şekeri oranını ölçmekte kullanılan düzeneklerin yerini alabileceğini de belirtti.