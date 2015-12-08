GooGle Gmail Oturum Aç - Gmail Kaydol - Gmail Nasıl Gönderilir - Gmail Nasıl Açılır - Gmail Hesabı Açma

Gmail Google’a ait olan ve e-posta konusunda hem kolaylık hem de işlevsellik sağlayan son derece kullanışlı uygulamalardan biridir. Hem bilgisayar ve tabletlerde hem de cep telefonu üzerinde kullanılabilir. Ancak kullanım için öncelikle gmail kaydol ve gmail giriş işlemleriini gerçekleştirmeniz gerekir. Gmail kaydol işlemleri nasıl yapılır Gmail hesap açma için hemen tarayıcınızı açarak gmail yazabilirsiniz. Çıkan link üzerinde mail google yazılı olacaktır. Buraya tıkladığınızda karşınıza giriş ve kayıt için seçenekler çıkacaktır. Kayıt ol tuşuna bastığınızda ise sizden istenilen bilgileri girmeniz ve süre gelen birkaç sayfa işlemi yapmanız gerekli olacaktır.Tüm bilgiler sorunsuzca girildiğinde siz de artık gmail kaydol işlemini tamamlamış bir birey olarak bu eşsiz sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz E-posta yazma işlemi dışında aradığınız e-postayı arama bölümünden içinde geçen bir kelimeyi yazarak bulabilirsiniz. Bu size vakit kazandıracaktır. Aynı zamanda sadece bir kişinin maillerine ulaşmak isterseniz yine arama kısmına kişinin adını yazmanız yeterli olacaktır. Zaten aynı anlık mesajlaşma uygulamaları gibi aynı sayfadan gönderilen karşılıklı mailler aynı dosya içerisinde yer alacaktır.Gmail hesap açtıktan sonra sizlere sohbet bölümü de sunmaktadır. Listenize eklediğiniz her kişi ile tek tıkla online görüşebilirsiniz. Karşınızdaki online değilse de yazdıklarınız daha sonra kişiye iletilecektir. Gmail ayrıntılar kısmında ıp adresi görmenizi de sağlamaktadır. Bu şekilde cihazınızda gmail açıkken bir çalınma söz konusu olursa yerini hemen tespit edebilirsiniz.