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Gök Taşı İle Yapılan Tespihler Rekor Fiyatlara Alıcı Buluyor

Bingöl' düşen Gök taşları ile bir çok köylü satışından kazandıkları para ile borçlarını ödemiş üzerine araba alan dahi olmuştu, son olarak koleksiyonluk tesbih tasarlayan İsmail Ergün Bingö civarından elde ettiği göktaşı ile tespihleri tam 30 bin dolardan satışa çıkardı, 1. Kültürel Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali'ne katılan İsmail Ergün yaptığı tespihleri burada sergiliyor

Gök Taşı İle Yapılan Tespihler Rekor Fiyatlara Alıcı Buluyor
 Bingöl' düşen Gök taşları ile bir çok köylü satışından kazandıkları para ile borçlarını ödemiş üzerine araba alan dahi olmuştu, son olarak koleksiyonluk tesbih tasarlayan İsmail Ergün Bingö civarından elde ettiği göktaşı ile tespihleri tam 30 bin dolardan satışa çıkardı, 1. Kültürel Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali'ne katılan İsmail Ergün yaptığı tespihleri burada sergiliyor
Balıkesir'de açılan 1. Kültürel Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali'ne katılan Ergün, yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaşadığını ve 15 yıldır koleksiyonluk tespih ürettiğini söyledi.

Tespihlerinde doğal ve değerli taşlar kullandığını, bu yüzden de pahalı olmasına rağmen ilgi gördüğünü dile getiren Ergün, pırlantayı bile tespihte kullandığını anlattı. 
Gök taşından yapılan tespih 30 bin dolar!

Son olarak Bingöl'den getirttiği gök taşından 4 tespih yaptığını vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

"Farklı bir şey olsun istedim. Gök taşı temin ettim. Çok zor oldu. Çok zor işlendi ama 4 tespih yapabildim. Bunları, fuarlarda sergiliyorum. Taştan o kadar çıktı. İkisini koleksiyoncu satın aldı. Diğer ikisi de bende, sergiliyoruz. Bu tespihlerden birkaç ülkede var ama çok yüksek fiyatlardan satılıyor. 300 bin dolara varan fiyatlardan satıldığını duydum. Benim yaptıklarım, o kadar pahalı değil. 30 bin dolar bu tespihlerin fiyatı."

BAZI GÖKTAŞLARI İŞLENMİYOR

Gök taşının işlenmesinin diğer taşlara göre daha zor olduğunu belirten Ergün, "Yapısı nedeniyle çok farklı gök taşları var. Metal ağırlıklı olduğu için işlenmesi de çok zor. Bazı gök taşları var, işlenmiyor, dağılıyor. Bunlar, bildiğiniz demir gibi işlerken bile ateş ile yakılıyor. Bir tespih ile ortalama bir gün uğraşırken bir gök taşından tespih için 15-20 gün emek veriyoruz. Gerçekten zahmetli ve çok zor bir iş" diye konuştu.

Ergün, tespihlerin gök taşından yapıldığını duyanların büyük ilgi gösterdiğini, fiyatı duyanların ise şaşırdığını kaydetti.
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