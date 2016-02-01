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Göç Zamanı 1. Son Bölüm İzle - Göç Zamanı Oyuncuları

Star tv ekranlarında başlayan ve ilk bölümü 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanan Göç Zamanı dizisi hakkında tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz

Göç Zamanı 1. Son Bölüm İzle - Göç Zamanı Oyuncuları

 Usta oyuncu kadrosu ve farklı senaryosuyla adından söz  ettiren Göç Zamanı Cumartesi akşamlarının iddialı dizilerinden.Göç Zamanı son bölümde neler yaşandı?  Star TV ekranlarında Cumartesi akşamı yayınlanan Göç Zamanı güçlü bir kadın olan Cennet'in çocukları için hayatla zor mücadelesini anlatıyor. Göç Zamanı son bölüm izlemek ve yeni bölüm ayrıntıları için haberimizi takip etmeye devam edin...


Vahide Perçin, Talat Bulut ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı, Mardin’den İstanbul’a uzanan bir göç hikayesini konu alan “Göç Zamanı”, Star TV ekranlarında. Veli Çelik’in yönettiği dizi, bir annenin zulümden kaçırdığı çocuklarını bilmeden bir cehenneme sokuşunun, gözlerinin önünde her birinin dağılıp gidişinin, onlara sahip çıkmak için çırpınışının öyküsünü anlatıyor.

Çekimleri Mardin, Adana ve İstanbul'da süren dizide Perçin, törelere ve erkek egemen bir dünyanınbaskılarına yıllarca göğüs germiş, güçlü bir kadını canlandırıyor. Dizi, çocuklarıyla beraber hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Göç Zamanı Son Bölümde Neler Oldu?

Yıllarca annesini ‘kuma anne’ bilen ve onu öldürmek için gelen Yemin… Cennet önce ona kendisinin annesi olduğunu kabullendirmeye çalışacak. Zümrüt ise girdiği bu parıltılı dünyada, yolunu kaybedecek. Cennet kızına sahip çıktığında ise çok geç olacak; geriye kalbi kırık bir genç kız ve masumiyetini kaybetmiş bir aşk hikayesi kalacak. Bu zengin çevreden tiksinen Kiraz ise bambaşka bir hayalin peşinden gidecek. Cennet bir kez daha kadının değişmeyen yazgısını görecek ve yeniden isyan edecek ama umudunu asla kaybetmeyecek. Çünkü o anadır. Dünya yansa da çocuklarını kanatları altına alacak, o sıcak kucak onlar için daima sığınılacak son kale olarak varlığını sürdürecek.
Göç Zamanı Son Bölüm İzle


Yeni bölümde neler yaşanacak?

Uğruna savaşamadığın hiçbir şey senin değildir, adın bile…Göç zamanı, bir annenin, zulümden kaçırdığı çocuklarını bilmeden bir cehenneme sokuşunun;  gözlerinin önünde her birinin dağılıp gidişinin; onlara sahip çıkmak için çırpınışının öyküsünü anlatıyor.
 
Göç Zamanı Genel Hikayesi

Göç Zamanı, bir annenin, zulümden kaçırdığı çocuklarını bilmeden bir cehenneme sokuşunun;  gözlerinin önünde her birinin dağılıp gidişinin; onlara sahip çıkmak için çırpınışının öyküsünü anlatıyor. 

OYUNCULAR 

Cennet
Vahide Perçin

Yılmaz
Talat Bulut

Hanım
Tilbe Saran

Artem
Engin Benli

Zümrüt
Cansu Tosun

Sevgi
Arzu Gamze Kılınç

Kiraz
Elif Ceren Balıkçı

Yemin
Gürkan Günal
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