Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın Son Dakika Atama Kararı Şaşırttı

Tarım Bakanı Faruk Çelik tarafından, 25 Kasım 2015 tarihinde tüm birimlere gönderilen yazıda şöyle denildi;

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar açıktan, naklen ve yeniden yapılacak atamalar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.

Ancak, yargı kararı gereği yapılacak atamalar ile mevzuat gereği yapılması gereken atanmalar bu Genelge kapsamı dışındadır.

Bunun dışındaki durumlarda yapılması gereken atamalar için Bakanlık izni alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Faruk Çelik

Bakan"

Bu Genelge, 2 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan 2015/13 sayılı Genelgeden önce yayımlanmıştır. Bilindiği üzere bu genelge, tüm atamaları durduran 2015/9 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldırmıştır. Dolaysıyla 2015/13 sayılı Başbakanlık genelgesi sonrasında, Tarım Bakanlığının kurumsal düzeydeki 2015/3 sayılı genelgesinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak edilmektedir.