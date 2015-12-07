Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın Son Dakika Atama Kararı Şaşırttı

Tarım Bakanı Faruk Çelik tarafından, 25 Kasım 2015 tarihinde tüm birimlere gönderilen yazıda şöyle denildi;
Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar açıktan, naklen ve yeniden yapılacak atamalar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.
Ancak, yargı kararı gereği yapılacak atamalar ile mevzuat gereği yapılması gereken atanmalar bu Genelge kapsamı dışındadır.
Bunun dışındaki durumlarda yapılması gereken atamalar için Bakanlık izni alınacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Faruk Çelik
Bakan"
Bu Genelge, 2 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan 2015/13 sayılı Genelgeden önce yayımlanmıştır. Bilindiği üzere bu genelge, tüm atamaları durduran 2015/9 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldırmıştır. Dolaysıyla 2015/13 sayılı Başbakanlık genelgesi sonrasında, Tarım Bakanlığının kurumsal düzeydeki 2015/3 sayılı genelgesinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak edilmektedir.
Ziraat mühendisi olmama rağmen Tarım bakanlığına geçmek için üç yıldır dilekçe veriyorum .Ancak hiç bir sonuç yok.Yazıklar olsun haksızlık yapan zihniyete üç yıldır hiç mi kadro verilmez işlem yapılmaz .Kurumlar arası geçiş hakkına ne oldu ilgililere duyurulur.İlgili varsa tabii.