Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Çatışma Bölgesine Giriş Yaptı!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığı Şırnak'a geldi. Operasyonlara ilişkin brifing alan Orgeneral Akar, birlikleri denetliyor.

ŞIRNAK VALİSİ KARŞILADI

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile helikopterle 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına geldi. Akar ve beraberindekileri Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer karşıladı.

ŞEHİT İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI

Komuta kademesi, Şırnak'taki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has için tümende düzenlenen törene katıldıktan sonra karargaha geçti.

BRİFİNG ALDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonlara ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından tümen komutanlığından ayrılan Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, birliklerde denetlemelerde bulunuyor.

PKK'YA HAVA OPERASYONU

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki Zap ve Hakurk bölgelerindeki PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak ve silah mevziilerinin dün düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

BARINAK VE MEVZİLER YERLE BİR EDİLDİ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'ın Zap ve Hakurk bölgelerinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve silah mevziilerin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

69 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda, 14 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist 69 olduğu kaydedildi.