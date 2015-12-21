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Genç kızların son gözdesi yakışıklı oyuncu Barış Arduç Nayino parçasını söyledi

Genç kızların son dönemde gözdesi Kiralık Aşk dizisinin yakışıklı oyuncusu Barış Arduç Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için düzenlenen programa katıldı ve Nayino parçasını canlı performans ile söyledi

 Genç kızların son dönemde gözdesi Kiralık Aşk dizisinin yakışıklı oyuncusu Barış Arduç Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için düzenlenen programa katıldı ve Nayino parçasını canlı performans ile söyledi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için düzenlenen bağış gecesinde ünlü oyuncu Barış Arduç'un okuduğu 'Nayino' şarkısı geceye damgasını vurdu. Kanal D'den naklen yayınlanan TEGV 20. YIL ÖZEL programında Barış Arduç izleyenleri adeta ekrana kitledi. Yoğun istek üzerine Arduç, 'Nayino' şarkısını tekrar okudu.

Arduç, daha önce de horon tepmişti.

Genç oyuncu, şarkıyı okuduktan sonra sosyal medya adeta yıkıldı.

İşte Arduç'un 'Nayino' yorumundan sonra sosyal medyada paylaşılanlar:













BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre 'de emlakçılık yapan bir anne babanın ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Arnavut 'tur. Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. İlkokulu Sakarya ve Gölcük'te, ortaokulu Bolu da okuyan Arduç, lise son sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Kayseri'de spor akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı. Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili gibi dizilerde oynamıştır.
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Barış ArduçNayino
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