Genç Kızı 150 Bin TL Dolandıran Zanlı Kıskıvrak Yakalandı

Kayseri'de 18 yaşındaki genç kızı telefonla arayarak 150 bin TL dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 17 Aralık tarihinde meydana gelen olayda Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki E. B.'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar genç kıza, "Baban ve ağabeyin elimizde, operasyon yapıyoruz. Bize yardımcı olup dediklerimizi yaparsan baba ve ağabeyini kurtaracağız' dedi. Bunun üzerine genç kız korku ve panikle evinde bulunan 150 bin TL değerinde altın ve paraları dolandırıcılara verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E. B., polise başvurdu. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonrasında genç kızdan alınan paranın H. H. Ö.'de (49) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında H. H. Ö., Şanlıurfa'da yakalanarak Kayseri'ye getirildi.

H. H. Ö., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye çıkartıldı. - KAYSERİ