Polis ekipleri, TOMA ve zırhlı araçlarla olay yerine geldiği sırada teröristlerce evlerin çıtısından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Murat Daşkan (19), kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla vurularak ağır yaralandı. Zırhlı araçla hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Murat Daşkan’ın eyleme katılıp katılmadığı araştırılıyor.
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Genç çatışma ortasında kaldı, hayatını kaybetti!
Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan çatışmanın ortasında kalan genç hayatını kaybetti.
02 Şubat 2016 Salı 01:29
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